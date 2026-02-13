Golpe al narcotráfico en Catamarca: allanamientos, drogas incautadas y dos detenidos

En el marco de tareas investigativas y bajo directivas del Juzgado Federal, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén) llevaron adelante un procedimiento que culminó con dos allanamientos simultáneos en el Departamento Belén. La intervención contó con la colaboración de sus pares de los grupos GAUR-Santa María y Tinogasta, todos dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, además del apoyo del Grupo Infantería de Belén y de la Unidad Regional N° 3.

La magnitud del despliegue reflejó la articulación entre distintas áreas operativas, que actuaron de manera coordinada para cumplir con las órdenes judiciales. Las medidas fueron materializadas en inmuebles ubicados en los barrios 120 Viviendas de la ciudad de Belén y San Pantaleón de la localidad de Londres, ambos en el departamento Belén.

El procedimiento respondió a una investigación previa que derivó en la necesidad de irrumpir en los domicilios señalados, bajo el respaldo legal correspondiente. La participación de múltiples unidades especializadas subrayó el carácter planificado del operativo.

Irrupción y secuestro de sustancias ilícitas

Al momento de ingresar a las viviendas, los efectivos procedieron al secuestro de diversos elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes. Entre lo incautado se encontraban:

Envoltorios de plástico con sustancia herbácea.

Envoltorios con sustancia tipo polvo de color blanco.

Un blíster de pastillas de Midazolam 15 mg.

Dos teléfonos celulares marca iPhone.

Una camioneta Dodge blanca.

Las sustancias encontradas fueron sometidas a la prueba de campo correspondiente, procedimiento técnico que permitió determinar preliminarmente su naturaleza. Como resultado, se estableció que se tratarían de marihuana y cocaína.

La presencia simultánea de sustancia herbácea y polvo blanco, junto con el secuestro de dispositivos de comunicación y un vehículo, configuró un cuadro que motivó la inmediata intervención judicial para avanzar en las medidas procesales pertinentes.

Los detenidos y la intervención judicial

Concluidas las medidas judiciales dispuestas, el operativo derivó en la detención de dos personas: un joven de 23 años y una mujer de 35 años. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, que indicó las medidas a seguir en el marco de la causa.

La actuación se desarrolló bajo estrictas directivas del Juzgado Federal, autoridad que ordenó y supervisó las diligencias. La puesta a disposición de los detenidos implica que quedarán sujetos a las resoluciones que adopte el magistrado interviniente, conforme al avance de la investigación y al análisis del material probatorio secuestrado.

Contexto territorial y despliegue operativo

Los allanamientos tuvieron lugar en dos puntos específicos del Departamento Belén:

Barrio 120 Viviendas, en la Ciudad de Belén.

Barrio San Pantaleón, en la localidad de Londres.

La elección de estos objetivos fue el resultado de las tareas investigativas previas realizadas por el GAUR-Belén, en coordinación con los grupos especializados de Santa María y Tinogasta. La participación de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y del Grupo Infantería de Belén reforzó el dispositivo de seguridad necesario para la ejecución de los mandatos judiciales.

El operativo puso de manifiesto la estructura organizativa de la fuerza provincial en materia de lucha contra el narcotráfico, integrando áreas de investigación, unidades regionales y grupos tácticos de apoyo.

Elementos secuestrados: detalle técnico

El procedimiento dejó como saldo la incautación de:

Marihuana, identificada mediante prueba de campo sobre sustancia herbácea.

Cocaína, determinada tras el análisis preliminar de sustancia tipo polvo blanco.

Midazolam 15 mg., en presentación de blíster.

Dos celulares iPhone, que podrían resultar de interés investigativo.

Una camioneta Dodge blanca, cuya situación quedará sujeta a las disposiciones judiciales.

Cada uno de estos elementos fue incorporado a la causa como evidencia, quedando bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial.

Avance en la investigación

El procedimiento culminó con la detención de los involucrados y el secuestro de sustancias y objetos relevantes, en el marco de una investigación impulsada por el Juzgado Federal. La causa continuará su curso conforme a las medidas que determine la Justicia interviniente.