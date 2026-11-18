Un procedimiento policial realizado en el Complejo Habitacional Valle Chico permitió la aprehensión de dos adolescentes de 13 y 17 años, la recuperación de una motocicleta que habría sido sustraída y el secuestro de dos elementos que estarían relacionados con el hecho investigado.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Décima Primera, quienes intervinieron en la esquina de las calles N° 26 y N° 43, donde fueron localizados los dos adolescentes señalados por su presunta participación en la sustracción de un rodado.

De acuerdo con la información del procedimiento, ambos habrían sido observados por un joven de 18 años cuando sustraían una motocicleta Corven Triax de 200 cc., propiedad de un hombre.

La intervención policial se produjo a partir de esa situación, que permitió identificar a los presuntos involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes para recuperar el vehículo.

Recuperaron la motocicleta

Un procedimiento policial realizado en el Complejo Habitacional Valle Chico permitió la aprehensión de dos adolescentes de 13 y 17 años, la recuperación de una motocicleta que habría sido sustraída y el secuestro de dos elementos que estarían relacionados con el hecho investigado.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la motocicleta Corven Triax 200 cc., que había sido señalada como sustraída. El rodado quedó en calidad de secuestro, a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

Además, los policías secuestraron dos herramientas que los adolescentes tenían en su poder y que, de acuerdo con las primeras consideraciones del procedimiento, habrían sido utilizadas para perpetrar el delito.

De esta manera, el operativo permitió reunir distintos elementos vinculados con el hecho: por un lado, la recuperación de la motocicleta denunciada como sustraída y, por otro, el secuestro de las herramientas que habrían sido empleadas durante la maniobra.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Una vez concretadas las aprehensiones y los secuestros, los dos adolescentes, de 13 y 17 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las directivas que deberán seguirse en relación con el procedimiento y la situación de los involucrados. La intervención de la Fiscalía Penal Juvenil se enmarca en la participación de menores de edad en el hecho investigado y permitirá continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

El procedimiento desarrollado en Valle Chico concluyó con tres resultados centrales: la aprehensión de los dos adolescentes señalados, la recuperación de la motocicleta Corven Triax de 200 cc. y el secuestro de dos herramientas que habrían sido utilizadas para concretar la sustracción.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil, desde donde se establecieron las medidas a seguir.