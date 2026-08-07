Catamarca: una mujer violó una prohibición de acercamiento y le destrozó el auto a su ex

Hoy, a las 14:10, efectivos de la Seccional Sexta se constituyeron en la esquina de la avenida Misiones y calle Marcos Figueroa, a partir de un requerimiento realizado por el SAE-911.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una mujer de 35 años de edad, de apellido Cardenez, quien habría quedado involucrada en un episodio relacionado con el incumplimiento de una medida judicial.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer habría quebrantado una medida Judicial de prohibición de acercamiento hacia su expareja, un hombre de 53 años. La intervención policial se produjo en el marco de esa situación y derivó en la aprehensión de la presunta autora de los hechos.

El procedimiento quedó así vinculado a una medida judicial que establecía una prohibición de acercamiento, cuyo presunto incumplimiento motivó la actuación de los efectivos de la Seccional Sexta.

Daños en un automóvil estacionado

Antes de la intervención policial, la femenina habría causado daños materiales en un automóvil Fiat Palio, de color blanco, que se encontraba estacionado en la vía pública.

Según los datos consignados, el vehículo sería propiedad del hombre de 53 años mencionado anteriormente, quien además sería la expareja respecto de la cual se encontraba vigente la medida judicial de prohibición de acercamiento.

El automóvil fue señalado como uno de los elementos centrales del episodio, debido a los daños materiales que presuntamente habría provocado la mujer.

En este contexto, el hombre fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 6, instancia indicada para formalizar la denuncia relacionada con los daños ocasionados en el vehículo.

Los datos aportados vinculan, de esta manera, dos aspectos dentro de la misma intervención: por un lado, el presunto quebrantamiento de una prohibición de acercamiento y, por otro, los daños materiales que habrían sido ocasionados en el automóvil.

La mujer quedó a disposición de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión, la presunta autora de los hechos fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer.

La situación quedó posteriormente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno de Distrito Oeste, desde donde se indicaron los pasos a adoptar en relación con el procedimiento.