Interceptaron a tres delincuentes con electrodomésticos robados en Catamarca

A las 18:40 de la tarde de ayer, personal de la Comisaría Séptima llevó a cabo la aprehensión de tres sujetos en la intersección conformada por la avenida José V. Figueroa y el pasaje Bucetich. Los individuos, cuyas identidades fueron resguardadas bajo sus apellidos, quedaron inmediatamente bajo la órbita de las autoridades policiales tras ser interceptados en la vía pública bajo circunstancias que activaron los protocolos de seguridad y prevención urbana.

El despliegue de los efectivos en dicho sector estratégico de la jurisdicción permitió neutralizar la situación con rapidez, procediendo a la identificación formal de los implicados y al control de los bultos y pertenencias que transportaban en el momento exacto de la intervención.

Los involucrados y el inventario del secuestro

Durante el procedimiento de estilo, los uniformados cotejaron la situación de los tres sospechosos y requisaron los elementos que portaban. Los datos filiatorios y el detalle técnico de lo incautado comprenden:

Sujeto 1: Apellido Robles, de 26 años de edad.

Sujeto 2: Apellido Armas, de 38 años de edad.

Sujeto 3: Apellido Chumbita, de 32 años de edad.

Televisor: Un aparato tecnológico con su respectivo control remoto, el cual no pudo ser justificado en su tenencia.

Bicicleta: Rodado transportado por los sospechosos de dudosa procedencia.

Mochila: Accesorio de carga vinculado al traslado de los efectos.

Arma blanca: Un cuchillo que uno de los masculinos llevaba oculto entre sus prendas de vestir.

Ninguno de los tres aprehendidos pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia respecto de los bienes mencionados, motivo por el cual la totalidad de los objetos citados quedaron en calidad de secuestro preventivo a disposición de la justicia.

Traslado y disposición de la Justicia

Ante la flagrancia de los acontecimientos y la imposibilidad de justificar la tenencia de los objetos, las tres personas fueron trasladadas y alojadas en la dependencia policial.

Desde ese momento, los aprehendidos quedaron a estricta disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de impartir las directrices procesales pertinentes y de evaluar las responsabilidades penales de Robles, Armas y Chumbita en el marco de las actuaciones sumariales iniciadas.

La conexión con un ilícito previo en la calle Rivadavia

Las líneas investigativas posteriores permitieron vincular los elementos secuestrados con un hecho delictivo anterior. De acuerdo con la información oficial recabada, el aparato tecnológico recuperado estaría relacionado con un ilícito perpetrado en la calle Rivadavia al 100.

En dicho domicilio, ubicado en la numeración antes mencionada, resultó como damnificada una mujer mayor de edad. Ante la recuperación de los bienes y el avance de las pesquisas, la víctima fue formalmente invitada a radicar la denuncia penal correspondiente para robustecer el expediente judicial y permitir la restitución legal de sus pertenencias una vez culminadas las etapas procesales de rigor.