Dos motos protagonizaron un fuerte choque en Catamarca: cuatro heridos

En la tarde de hoy, a las 13:55, la calma habitual del barrio 25 de Agosto, en la localidad de Loro Huasi, departamento Santa María, se vio abruptamente interrumpida por un siniestro vial que involucró a dos motocicletas y dejó como saldo a todos sus ocupantes con diversas lesiones.

El episodio, cuyas causas aún son materia de investigación, se produjo cuando una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de color negro, en la que se desplazaban Braian José Villagra (34) y Aldo Delfín Caliva (37), colisionó con otro rodado de mayor cilindrada, una Beta 150 cc., conducida por Roxana Evangelina Medina (43), quien iba acompañada por Einer Gonzalo García (26).

La violencia del impacto derivó en un escenario de emergencia que requirió la inmediata intervención de servicios médicos y fuerzas de seguridad, evidenciando la magnitud del hecho.

Asistencia médica y derivaciones

Tras el impacto, personal médico del Hospital Zonal acudió al lugar para brindar las primeras atenciones a los heridos. Luego de evaluar el estado de cada uno de los involucrados, se dispusieron distintas derivaciones según la complejidad de las lesiones.

Los traslados se organizaron de la siguiente manera: