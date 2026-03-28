Drama familiar en Catamarca: atrincherado en la casa de su madre, amenazó con hacer explotar todo

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:00 horas, un grave episodio se registró en inmediaciones de la intersección de las calles Nicaragua y Alpatauca, donde efectivos de la Comisaría Séptima debieron intervenir ante una situación de alto riesgo que combinó violencia familiar, desobediencia judicial y amenazas de muerte.

Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con una mujer de 57 años, quien relató que su hijo había ingresado a su domicilio quebrantando una medida de restricción de acercamiento vigente en su contra. Este dato no sólo configura una infracción legal, sino que pone en evidencia un contexto previo de conflicto que ya había requerido intervención judicial.

Atrincheramiento y amenaza de autodestrucción

La situación escaló rápidamente cuando el joven, de 26 años de edad, al advertir la presencia policial, se atrincheró dentro de la vivienda. Este acto elevó el nivel de tensión del operativo, obligando a los efectivos a desplegar una estrategia cuidadosa para evitar consecuencias irreversibles.

En ese contexto, el individuo amenazó con atentar contra su propia vida, utilizando para ello una garrafa y un encendedor, lo que implicaba un riesgo inminente no sólo para sí mismo, sino también para terceros y para la integridad de la propiedad.

Este tipo de amenazas, que combinan elementos inflamables con una conducta impredecible, suelen ser consideradas de máxima peligrosidad, ya que cualquier acción impulsiva podría desencadenar una explosión o incendio de consecuencias devastadoras.

Un operativo marcado por la tensión

Lejos de una resolución inmediata, la intervención policial demandó un arduo trabajo por parte de los efectivos, quienes debieron actuar con prudencia, negociación y control de la situación. La prioridad fue en todo momento preservar la vida, tanto del joven como de cualquier otra persona involucrada.

Tras intensas gestiones, los uniformados lograron que el individuo desistiera de su actitud, evitando así un desenlace trágico. Este punto marca un momento clave del operativo, donde la intervención profesional permitió desactivar una amenaza concreta.

Aprehensión y നടപട legales

Una vez controlada la situación, el joven fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes en función de los hechos registrados.

Por su parte, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, paso fundamental para formalizar el proceso judicial y dejar constancia de lo sucedido.