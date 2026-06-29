Dramático: niño de 7 años sufrió una fractura tras caerle encima un tobogán

Un grave accidente se registró el viernes por la tarde en el sector de juegos de la Plaza de Choya Juan Pablo Segundo, donde un niño de 7 años, resultó lesionado luego de que un tobogán cayera sobre él.

El episodio ocurrió en el espacio recreativo ubicado sobre avenida Virgen del Valle, entre las calles Piedras Blanca y Luis de Medina, un lugar destinado a las actividades recreativas de niños y familias.

Como consecuencia del accidente, el menor sufrió lesiones en uno de sus brazos y debió recibir asistencia médica de inmediato. Tras producirse el hecho, el niño fue trasladado al Hospital de Niños Eva Perón, donde ingresó con una posible fractura en el brazo izquierdo, de acuerdo con la información disponible.

El momento del accidente

Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, el niño no estaba utilizando el tobogán al momento del hecho, sino que se encontraba al costado de la estructura.

De acuerdo con esos testimonios, el niño estaba ubicado hacia uno de los laterales del juego cuando, de manera repentina, la estructura cayó sobre él, impactándolo en uno de sus brazos. Los presentes señalaron que el golpe se produjo cuando el tobogán cedió y terminó desplomándose sobre el menor, ocasionándole la lesión que motivó su traslado al centro de salud.

El accidente ocurrió dentro del sector de juegos de la plaza, donde habitualmente concurren niños para realizar actividades recreativas.

El traslado al Hospital de Niños

Luego del accidente, el niño fue asistido y derivado al Hospital de Niños Eva Perón para recibir atención médica.

La información disponible indica que ingresó con una posible fractura en el brazo izquierdo, lesión que motivó su inmediata evaluación en el establecimiento sanitario. Hasta ese momento, el dato consignado era la presunción de una fractura, motivo por el cual el menor quedó bajo atención médica tras el traslado.

Tras registrarse el accidente, tomó intervención la Unidad Judicial N° 4, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. La participación de la dependencia judicial forma parte de las actuaciones iniciadas luego del hecho ocurrido en el sector de juegos de la Plaza Juan Pablo Segundo.

La intervención permitirá avanzar con las diligencias relacionadas con el episodio ocurrido durante la tarde del viernes, conforme a las actuaciones que correspondan.

Investigación del episodio

El accidente ocurrido en la Plaza de Choya motivó la intervención de la Unidad Judicial N° 4, luego de que un tobogán cayera sobre un niño de 7 años que, según los testigos, se encontraba a un costado de la estructura al momento del hecho.

El menor fue trasladado al Hospital de Niños Eva Perón con una posible fractura en el brazo izquierdo, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para documentar las circunstancias en las que se produjo el accidente registrado durante la tarde del viernes en el sector de juegos del espacio público ubicado sobre avenida Virgen del Valle, entre las calles Piedras Blanca y Luis de Medina.