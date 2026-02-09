Susto en la madrugada: joven piloto tucumano hospitalizado en la Capital

La madrugada de este lunes se vio marcada por un grave siniestro vial en la ruta que conecta las provincias de La Rioja y Catamarca, dejando como saldo la internación de un joven deportista de la región en la capital de nuestra provincia. El incidente involucró a la familia Macías, oriunda de la provincia de Tucumán, quienes transitaban por el trayecto interprovincial al momento de producirse el hecho, tras haber concluido su participación en una jornada deportiva.

Según informó oficialmente la Agrupación Riojana de Motociclismo, los damnificados se encontraban emprendiendo el regreso hacia su lugar de origen luego de haber competido en la vecina provincia riojana. Por causas que aún no han sido detalladas de forma pormenorizada por las autoridades intervinientes, el automóvil en el que se desplazaba el grupo familiar perdió el control y terminó volcando sobre la calzada en el trayecto que une ambas jurisdicciones.

Como consecuencia directa del fuerte vuelco, el joven Thiago Macías, reconocido piloto de la categoría Juniors 115 c.c. hasta 14 años, debió ser asistido de urgencia por los servicios de salud. Debido a la ubicación del siniestro y la complejidad que requieren este tipo de traumatismos, se dispuso su traslado inmediato hacia la Capital de Catamarca, donde fue ingresado de emergencia para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las entidades deportivas y los reportes sanitarios, el panorama médico del joven deportista presenta las siguientes particularidades: el piloto sufrió diversos traumatismos producto del impacto, pero se encuentra actualmente fuera de peligro. A pesar de su estabilidad clínica, Macías permanece internado en observación bajo un estricto protocolo para evaluar su evolución. Es pertinente destacar que el resto de los ocupantes del vehículo resultó ileso, lamentándose únicamente los daños materiales del rodado.

La noticia del accidente generó una rápida repercusión en el ambiente motor local, dado que Thiago Macías posee un vínculo deportivo estrecho y recurrente con la plaza competitiva de Catamarca. Su participación en los trazados de la provincia ha sido constante, consolidándose como una de las promesas de las categorías formativas en el noroeste argentino.

Uno de sus antecedentes más recientes y destacados en suelo catamarqueño tuvo lugar en julio de 2024, durante una fecha del Campeonato de Motos disputada en el Anfiteatro de Valle Viejo. En aquella oportunidad, Macías demostró su gran nivel competitivo al obtener el segundo puesto en la categoría Ciclos Libres, en una jornada que logró reunir a los mejores pilotos locales y de provincias vecinas. La comunidad deportiva permanece atenta a su recuperación, a la espera de su evolución en las próximas horas.