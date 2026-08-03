Droga en Catamarca: secuestran casi 80 kilos ocultos en las ruedas de un camión

Un operativo desarrollado por Gendarmería Nacional permitió asestar un importante golpe al narcotráfico con el secuestro de casi 80 kilos de droga que eran transportados ocultos en las ruedas de un camión que circulaba por la Ruta Provincial N° 33, a la altura del paraje Los Chañaritos, en la provincia.

Como resultado del procedimiento fueron incautados 77,556 kilos de marihuana y 1,039 kilos de cocaína, sustancias cuyo valor estimado supera los 300 millones de pesos. Además, el conductor del transporte quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación destinada a establecer el origen y el destino del cargamento.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 67 "Catamarca" de Gendarmería Nacional, quienes contaron con el apoyo de las Unidades Técnicas de Investigaciones de Tucumán y Catamarca, en el marco de las tareas de prevención y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan en la provincia.

Las anomalías detectadas durante el control

De acuerdo con la información suministrada, durante el desarrollo del operativo los gendarmes detectaron un camión detenido sobre la banquina de la Ruta Provincial N° 33.

Al realizar las primeras verificaciones, los efectivos observaron anomalías en las ruedas duales del eje de levante, una situación que despertó sospechas y motivó la profundización de las tareas de inspección.

Ante esos indicios y con la correspondiente autorización judicial, el vehículo fue trasladado para efectuar una revisión más exhaustiva que permitiera determinar si existía algún tipo de carga oculta.

La intervención de los canes antinarcóticos

Una vez iniciado el procedimiento de inspección, participaron canes adiestrados de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, cuya intervención resultó determinante para el desarrollo de la investigación.

Los perros detectores marcaron la presencia de estupefacientes en los neumáticos del camión, confirmando las sospechas iniciales de los investigadores y dando paso a una revisión minuciosa de las ruedas.

Tras proceder al desmontaje de los neumáticos, los efectivos hallaron 75 paquetes compactos ocultos en su interior, los cuales contenían marihuana y cocaína.

La cantidad de droga secuestrada

Finalizado el procedimiento, las fuerzas intervinientes establecieron el detalle de las sustancias secuestradas durante el operativo. Los elementos incautados fueron los siguientes:

77,556 kilos de marihuana.

1,039 kilos de cocaína.

75 paquetes compactos que contenían las sustancias estupefacientes.

que contenían las sustancias estupefacientes. Un camión , utilizado para el transporte de la carga.

, utilizado para el transporte de la carga. Teléfonos celulares.

Documentación de interés para la investigación.

El total de la droga secuestrada supera los 78 kilos, mientras que el valor estimado del cargamento asciende a más de 300 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida tras el procedimiento.

Intervención de la Justicia Federal

Concluidas las actuaciones en el lugar, el conductor del camión quedó detenido por disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, organismos que intervienen en la causa.

Además del secuestro de los estupefacientes, la Justicia ordenó el decomiso del vehículo utilizado para el traslado de la carga, junto con los teléfonos celulares y la documentación considerada de interés para el avance de la investigación.

Luego del importante procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial N° 33, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, con el objetivo de determinar el origen y el destino del cargamento secuestrado.

El operativo, llevado adelante por efectivos del Escuadrón 67 "Catamarca" con el apoyo de las Unidades Técnicas de Investigaciones de Tucumán y Catamarca, permitió detectar un método de ocultamiento consistente en esconder la droga dentro de las ruedas duales del eje de levante de un camión, lo que derivó en el hallazgo de 75 paquetes compactos con marihuana y cocaína.

La intervención de los canes adiestrados de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, la autorización judicial para profundizar la inspección y el posterior desmontaje de los neumáticos hicieron posible descubrir un cargamento integrado por 77,556 kilos de marihuana y 1,039 kilos de cocaína, valuado en más de 300 millones de pesos.

Mientras el conductor permanece detenido por disposición judicial, las actuaciones continúan para establecer la procedencia de los estupefacientes y el destino final que tenía previsto el cargamento, en el marco de una causa que permanece bajo investigación de la Justicia Federal.