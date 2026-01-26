Duelo en Pomán: conmoción por la muerte de un niño

Un profundo dolor atraviesa a la comunidad de Pomán tras conocerse el fallecimiento de un niño que murió ahogado luego de caer en una pileta. El trágico episodio, ocurrido en las últimas horas, ha generado una fuerte conmoción entre los habitantes de la jurisdicción y ha movilizado a las fuerzas de seguridad locales.

Fuentes policiales confirmaron que el suceso tuvo lugar dentro de una vivienda particular. A pesar de la gravedad de lo acontecido, hasta el momento no se informaron detalles precisos sobre la mecánica del accidente o cómo se produjo la caída del menor al agua.

Investigación en curso

Las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes. El equipo forense y policial trabaja para reconstruir lo sucedido en el domicilio donde se produjo el deceso.

Desde los organismos intervinientes se ha solicitado prudencia, ya que se aguarda información oficial para brindar mayores precisiones sobre este trágico hecho. La noticia ha paralizado a la localidad, que permanece a la espera de respuestas que aclaren las condiciones en las que el menor perdió la vida.