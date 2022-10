El 13 de octubre será el primer juicio por jurados en la provincia y se transmitirá por YouTube

Este jueves, en la sala del Tribunal Oral Federal, en calle Sarmiento, esquina calle San Martín, con el juez Fernando Esteban como “juez técnico”, se ventilará el primer juicio por jurados populares en la provincia, dando inicio así a una instancia histórica.

Así fue confirmado a LA UNIÓN por el Dr. Sebastián Lipari, encargado de la Oficina de Gestión de Audiencia, quien comentó que mañana -por el jueves- se llevará a cabo primero la audiencia de selección de jurados a las 9 horas y, a posteriori, de no mediar demoras, “dará inicio el juicio propiamente dicho”. El funcionario judicial comentó seguidamente que es factible, dada la naturaleza de estos debates, que pueda acceder el público, pero para esto se han dispuesto algunas restricciones, unas relacionadas al espacio y las otras a la seguridad de la identidad de los jurados, la que debe, en todo el proceso, mantenerse en secreto.

“Es cierto que es abierto al público, pero va a depender de la capacidad de la sala, la que además está en un entrepiso, por lo tanto, el peso también va a influir para ver la cantidad de personas que van a poder asistir a la misma”, sostuvo Lipari. La opción, en tanto para quienes deseen seguir el debate y no puedan acceder presencialmente, es desde el canal de Youtube del Poder Judicial, el que se habilitará en esta fecha especialmente para este primer juicio por jurado. El funcionario, al respecto aclaró que habrá momentos del debate que no serán públicos, en función de los hechos y dichos que se ventilen durante la audiencia. En este punto, el funcionario aclaró, en cuanto al ingreso a la sala, que tanto el público en general como la prensa, previamente deberán acreditarse. “Hay algunas cosas que se deben respetar y mantener, como las pide la Ley de Juicio por Jurados, que nos pide que no se difundan algunas imágenes y datos personales del jurado, así que sí o sí deberá haber acreditación previa”.

El proceso se cree que llevará aproximadamente entre dos a cuatro días, esto en función de las pruebas que previamente se presentaron para ser materia del debate. “Por lo tanto, el juicio puede que termine, a más tardar, el lunes”, apuntó el encargado de la Oficina de Gestión de Audiencia.