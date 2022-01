El dolor del padre del nene de dos años estrangulado y el macabro audio de la detenida

Una mujer estranguló a su hijo de 2 años en el barrio porteño de Parque Patricios, justo cuando el padre del pequeño estaba por obtener su tenencia, debido a que la acusada tenía denuncias de su ex pareja por violencia.

Milo Alexander Derto llegó muerto el sábado a la madrugada al Hospital Garrahan de Parque Patricios y según los datos preliminares, habría muerto por asfixia.

El padre de la víctima, que acusó a Paula Guerrero, pidió justicia por Milo. La familia paterna de la víctima alegó que la mujer asesinó al pequeño porque iba a perder la custodia esta semana.

"No puedo creer que mi hijito está muerto", dijo Felipe Derto en declaraciones al canal Crónica HD. Además, agregó: "Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje".

El padre del pequeño asesinado relató que empezó a recibir amenazas por parte de la mamá de su hijo. En ese sentido, le enviaba mensajes de audio en los cuales le advertía que antes de darle a Milo lo mataba y después se mataba ella. Incluso, subió un video a sus redes sociales en el que se la escucha decirle al nene: "Me hubiera gustado que conocieras a tu tío".

El macabro audio de la madre que asesinó a su hijo

“Decile 'Chau' al tío, hasta acá llegamos”, se escucha en el audio difundido por varios medios en el que la madre de la criatura le mandó al tío del menor.unos días antes del crimen. Alexis recibió el mensaje de voz de poco más de un minuto y medio por parte de Paula Guerrero (23)

"Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: 'Chau' al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate”, dice la joven detenida.

"El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido", recordó su papá. El viernes 14 de enero, volvió a pedir ayuda ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y apuntó: "Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al nene".

Sin embargo, ese mismo día, la mujer fue notificada de la denuncia y, en consecuencia, de que esta semana la tenencia temporal de Milo pasaría a manos de su padre.

La acusada fue detenida y trasladada a la Alcaidía 12 B de la Policía de la Ciudad, al tiempo que la causa es investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 3, a cargo de Darío Bonanno.