El emotivo posteo de su hijo: "Mami, si estás viendo esto, llamáme y te voy a ir a buscar"

A cuatro días de su misteriosa desaparición, la búsqueda de Karina Chazarreta no tiene descanso. Tras la novedad de la detención de una amiga en la jornada de ayer, en las últimas horas su hijo publicó un emotivo posteo en las redes sociales.

Cristian Ortega en un breve pero muy sentido mensaje le escribió directamente a su madre, con la esperanza que esta de alguna manera lo pudiera leer. En la publicación indica: "Mami, si estás viendo esto, llámame, mándame un mensaje, lo que sea, te voy a ir a buscar, no te va a pasar nada”.

El joven, que hace un par de días también por este mismo medio había convocado a sus familiares y amigos a un rastrillaje por fuera del que estaban realizando las fuerzas policiales, añadió en su posteo: “Como me dijiste la última vez que hablamos a la siesta y me dijiste `Vos me das Fortaleza`. Quiero seguir dándote esa seguridad. Hacélo por nosotros, ya son muchos días sin saber de vos. No vamos a dejar de buscarte, junto a mis dos hermanos seguiremos hasta volverte a ver”. ">

Cristian es integrante de las fuerzas de seguridad de la provincia y sigue junto al resto de su familia los pasos que está dando la investigación.

A horas de que la justicia le otorgará la libertad a su ex pareja Cristian Ortega, se arrestó en averiguación del hecho a una amiga de Karina, tal como lo adelantó en exclusiva La Unión este sábado.