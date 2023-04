El fiscal Costilla volvió a inspeccionar la casa de "Rojitas"

Pasadas las 13:00 de hoy el fiscal Hugo Costilla que entiende en los expedientes con los que cuenta la causa Rojas, uno por el homicidio y el otro por encubrimiento volvió al lugar de los hechos.

Es decir, regresó una vez más a la casa del ex funcionario, la que continua con custodia policial, acompañado de personal judicial. Si bien oficialmente no trascendió que medida judicial fueron a materializar se supo que desde la querella no pudieron estar presentes ya que se habrían sido informados de la medida con poco tiempo de antelación tornado imposible la presencia del letrado en el lugar de los hechos.

Noticia en desarrollo