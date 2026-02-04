El fiscal Palacios imputó e indagó al sospechoso del robo al maxikiosco

En el marco de la investigación penal por el asalto perpetrado en pleno casco céntrico de la ciudad, el fiscal de instrucción N° 2 del Distrito Este, Laureano Palacios, procedió a indagar e imputar formalmente a Braian Daniel Barrionuevo.

Tras el análisis exhaustivo de los elementos reunidos durante la etapa de instrucción, el fiscal le atribuyó la presunta autoría del delito de "robo agravado por el uso de arma, en calidad de autor", una calificación que refleja la gravedad de los hechos denunciados.

Durante el acto procesal de la indagatoria, el acusado contó con la asistencia técnica de la defensa oficial y, haciendo uso de sus facultades legales, optó por el silencio y se abstuvo de declarar. El avance de la causa se sustenta en un sólido cuerpo probatorio recolectado desde el inicio de las actuaciones, el cual incluye la denuncia formal del damnificado, diversos testimonios de personas que aportaron datos relevantes y registros fílmicos de cámaras de seguridad que resultaron determinantes para lograr la individualización del sospechoso.

Asimismo, el fiscal ordenó el arresto del imputado y la realización de procedimientos simultáneos que permitieron el secuestro de elementos de interés directo para el expediente.

Crónica del asalto en "El Bocha"

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la investigación fiscal, el ilícito tuvo lugar en la madrugada del pasado lunes 2 de febrero de 2026, aproximadamente a las 00:30 horas. El escenario del hecho fue el kiosco que funciona bajo la modalidad de 24 horas denominado "El Bocha", situado estratégicamente en la intersección de las calles República y Maipú. En ese contexto, el imputado se habría presentado en el establecimiento comercial en momentos en que el damnificado se encontraba cumpliendo con sus tareas laborales.

Según los datos que obran en la causa, Barrionuevo habría extraído de entre sus prendas un arma blanca de gran tamaño, elemento con el que amenazó de forma directa a la víctima para amedrentarla y exigirle la entrega inmediata de la recaudación. Tras lograr su cometido, el asaltante se habría apoderado de una suma de dinero estimada en 10.000 pesos, emprendiendo inmediatamente la fuga del lugar y perdiéndose en las arterias del centro capitalino.

Próximos pasos de la instrucción

Tras haber cumplimentado la instancia de la indagatoria, la fiscalía a cargo del doctor Palacios continúa con las diligencias necesarias para consolidar el proceso judicial. Como pasos inmediatos dentro del cronograma procesal, se ha solicitado formalmente la planilla de antecedentes del imputado para conocer su situación registral previa. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal avanzará hacia la solicitud de la audiencia de control de detención, instancia donde se debatirá la continuidad de la medida de coerción sobre Barrionuevo mientras prosigue el curso definitivo de la investigación.