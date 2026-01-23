El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa para obtener datos sobre Loan Peña

El Gobierno nacional dispuso elevar a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. La decisión fue oficializada este viernes a través de la Resolución 51/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La medida responde a un pedido expreso del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que interviene en la investigación judicial. En un oficio enviado al Ministerio el 10 de diciembre de 2025, el tribunal solicitó incrementar el monto de la recompensa originalmente fijado en $5 millones, ante la ausencia de información considerada relevante para el avance de la causa y el prolongado tiempo transcurrido desde la desaparición del menor.

Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva explicaron que la actualización del monto se enmarca en lo dispuesto por la Ley 26.538, que regula el Programa Nacional de Recompensas y habilita al Estado a modificar los importes ofrecidos en función de distintos criterios, como la gravedad del delito, la complejidad de la investigación y el tiempo transcurrido desde su ofrecimiento inicial.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo de la medida es reforzar los mecanismos de búsqueda, incentivar la colaboración ciudadana y generar nuevas pistas que permitan esclarecer el caso, considerado uno de los más conmocionantes de los últimos años. La desaparición de Loan Peña generó una fuerte repercusión social y mediática a nivel nacional, además de múltiples líneas de investigación que, hasta el momento, no lograron determinar su paradero.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, alrededor de las 14.20, luego de participar de un almuerzo familiar. Según consta en el expediente judicial, el niño se encontraba en una zona de monte cercana al domicilio cuando salió a buscar naranjas junto a otros chicos y tres adultos. Al regresar el grupo hacia la vivienda —ubicada a unos 600 metros del lugar— se advirtió que el menor ya no estaba.

Desde entonces, se desplegaron intensos operativos de búsqueda, que incluyeron rastrillajes terrestres, participación de fuerzas federales y provinciales, perros adiestrados y análisis de distintas hipótesis. Sin embargo, la investigación no logró hasta ahora obtener datos concluyentes que permitan reconstruir con certeza qué ocurrió con el niño.

Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas que decían "Messi", pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, contextura delgada, ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y posee una cicatriz en el remolino de la cabeza, un rasgo distintivo señalado por los investigadores.

El Ministerio de Seguridad recordó que las personas que cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. Según se aclaró oficialmente, el pago de la recompensa se realizará preservando la identidad del aportante, siempre que los datos brindados sean considerados relevantes, veraces y útiles por la autoridad judicial interviniente.

La resolución establece que el monto será abonado total o parcialmente, de acuerdo con la evaluación que realice el juzgado sobre el valor de la información recibida. El Gobierno reiteró además que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la causa.

A casi dos años de la desaparición, el incremento de la recompensa busca reactivar la investigación y sostener la expectativa de obtener información decisiva que permita dar con Loan Peña y esclarecer uno de los casos más sensibles que atraviesa el sistema judicial argentino.