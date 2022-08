El Juez Federal Contreras habló sobre las causas: "Estamos dando el 150 por ciento"

El Juez Federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras participó del acto que se llevó a cabo hoy en el Cuartel de Gendarmería Nacional en celebración del 84° Aniversario de la Gendarmería Nacional. En este marco, brindó unas breves palabras a la prensa local respecto a las causas de estafas de financieras que tiene como damnificados a miles de inversionistas en la provincia.

“Estamos trabajando todos los días. Dando el 150 por ciento” aseguró el magistrado a la prensa. Al respecto de la causa de Adhemar Capital, nuevamente el juez remarcó su incompetencia en las causas de financieras respecto a los delitos de estafas. “Quiero que quede claro que corresponde al delito de estafa. Es un delito por el cual hemos declinado incompetencia hacia la provincia.” señaló Contreras, y explicó “esperamos si se hace cargo o no la Justicia Provincial, si plantea o no el conflicto de competencia, y llegado el caso, el expediente debería regresar al juzgado y allí sí estaríamos habilitados legalmente para tomar decisiones. Mientras el expediente esté en la provincia, no tenemos competencia.”

Por otro lado, señaló que les ha explicado a los ahorristas los pasos y las explicaciones pertinentes respecto a las causas. Además, cuestionado por las marchas que realizan los ahorristas damnificados y que se llegan a las afueras de su domicilio, señaló que en un principio no le pareció justo para con él.

“En un principio no las veía justo porque yo trabajaba y sigo trabajando para determinar la responsabilidad de la gente que ha incurrido en esto (en referencia a los delitos que se investigan) y sobre todo para ver si hay una lucecita para que la gente pueda recuperar sus ahorros.” aseveró.