El padre de los Garribia declaró que Luján también es responsable de la muerte de su hijo

Minutos antes de las 9.00 de la mañana, los jueces del tribunal Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, abrieron la tercera audiencia del juicio que tiene como imputados a Mauricio Olivera, Hernán Chanampa y Gabriela Argañaraz, quienes deben responder -en distinto grado de participación- por la muerte del adolescente Américo Garribia, el intento de homicidio de su hermano Nicolás y por las lesiones graves y leves que sufrió Braian Luján, el 16 de junio de 2018, cuando ingresaron a la vivienda del imputado en busca de “venganza”, según lo declaró en debate la propia víctima, Luján.

Sentado ante el estrado, Américo Garribia, padre, dijo que del hecho de sangre que se ventila dirá lo que le contó su hijo, Nicolás -quien también murió dos semanas después- en relación al caso.

Recordó que “Luján fue a buscar a su hijo Américo -quien murió en el acto- para que le hiciera la segunda porque un chango le había pegado. Aunque su madre le dijo que no fuera, Américo se fue con Luján y, por detrás, salió mi otro hijo, Nicolás”. “Se fueron a la casa de Olivera” expresó.

“Mi hijo me dijo que cuando iba llegando a la casa de Olivera, vio que Luján entró y Américo se quedó en la puerta, mirando. Fue cuando vino uno desde atrás y lo apuñaló. Fue ahí cuando él se le fue encima a este tipo y lo sacó de la capucha. En eso vino la mujer de Olivera -la imputada Argañaraz-, lo agarró por el cuello a Nicolás y ahí lo apuñalaron” contó el testigo, quien se quebró.

Seguidamente, a preguntas del fiscal, el padre de los hermanos Garribia dijo -siempre de acuerdo a lo que su hijo Nicolás le contó- que a “Américo lo apuñalaron en la vereda de la casa”. Aun cuando no supo precisar a qué se refería con la vereda ya que dijo “no conocer ni querer conocer la casa de Olivera”.

Al preguntársele sobre su hijo, Nicolás, quien recibió una puñalada el día del hecho y estuvo internado dos semanas -hecho por el que Argañaraz y Olivera están imputados por homicidio en grado de tentativa-, el testigo dijo que “murió por la leucemia que se le provocó porque perdió mucha sangre”.

“Para mí, todos tienen culpa. Luján -amigo de sus hijos fallecidos-, Olivera, Chanampa y Argañaraz. Para mí, todo fue planificado”, aclarando que “No vi nada, no estuve en el lugar donde ocurrió todo”, concluyó.

Ante la ausencia de los demás testigos, el juicio pasó a un cuarto intermedio para hoy, a las 9.00 de la mañana, cuando se espera escuchar a más testigos y, en caso de que así el tiempo lo permita, pasar a la ronda de los alegatos.