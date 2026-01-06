El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo

Nicolás Wiñazki, el periodista de Radio Mitre y TN fue asaltado hoy en Morón, provincia de Buenos Aires, en la puerta de un kiosko luego de haber retirado dinero de un banco de la zona. El conductor aseguró que no hubo violencia y que sólo le robaron su saco donde tenía plata y documentos.

El periodista suele frecuentar ese kiosko y estaba esperando para ser atendido, cuando un hombre que se encontraba parado a pocos metros le arrebató el saco de su mano y rápidamente se subió a una moto, manejada por un cómplice, en la que huyó y se perdió de vista.

"No creo que me estuvieran siguiendo. No me pidieron las llaves del auto ni el celular que tenía en la mano", aseguró el periodista, además de confirmar que en los bolsillos tenía sus documentos y las tarjetas de débito y crédito.

No obstante, reveló que durante la fuga, el delincuente perdió un objeto que podría contener sus huellas digitales y así hallar al culpable de este delito.

Tras el hecho, Wiñaski dio aviso a la policía y en pocos minutos un patrullero se hizo presente en el lugar y le tomó declaración tanto al periodista como a los testigos que se encontraban allí. Los agentes labraron un acta por el robo y mañana se oficializará la denuncia, según informó Radio Mitre.

Wiñazki se tomó unos instantes de su programa en TN para reconocer la labor del personal del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, comandado por Cristian Ritondo, quienes lo asistieron en todo momento para la realización de los trámites.

A su vez, agradeció la presencia de un vecino que se acercó luego del asalto y denunció que, inmediatamente después del hecho delictivo, tres vehículos pasaron y lo agraviaron verbalmente.