Causa Coimas en Apelaciones El tribunal confirmó la investigación del fiscal para imputar por “cohecho” a Morales y Da Pra En los próximos diez días se conocerán los fundamentos y, en caso de no plantear un nuevo recurso la defensa del ex camarista Raúl Da Pra, el fiscal Facundo Barros podría llamar a declaración de imputado a los ex magistrados.