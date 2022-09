El Tribunal resolverá hoy si cita a declarar como testigo a la ex gobernadora Lucía Corpacci

Para las 8:30 horas de la mañana de hoy, está previsto que en la Cámara Penal N°2 se reanude el juicio por la muerte de Diego Pachao, hecho por el que seis policías de la provincia ocupan el banquillo de los acusados por los supuestos delitos de privación ilegitima de la libertad, uno de ellos, y tortura seguida de muerte, todos.

El tribunal, integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, darán a conocer en la apertura de la audiencia, la N°14 desde que inició el juicio oral y público, el pasado 8 de agosto, las pruebas nuevas admitidas por los magistrados para que se ventilen en lo sucesivo del juicio.

Sin lugar a dudas, las expectativas están puestas en el llamado o no a prestar declaración como testigo, de la ex gobernadora de la provincia y actual senadora Nacional, Dra. Lucía Corpacci, quien el día 11 de marzo del año 2012 concurrió a la terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, donde se encontraba internado Diego Pachao y examinó al joven, para luego entrevistarse con Claudia, su madre. Cabe aclarar que, en caso de que los magistrados hagan lugar al pedido de la Querella y la ex gobernadora se siente ante el estrado, las preguntas a formulársele solo podrán ser en su rol de profesional de la salud. Durante la audiencia de hoy, se conocerá también si el exsecretario de seguridad, Juan Pablo Morales, la ex fiscal General María Vega, el ex fiscal correccional Sebastián Lipari y el actual Juez Federal de la provincia, Dr. Guillermo Díaz Martínez, se sentarán también en el recinto de la Cámara Penal N°2 y declararán como testigos. Otros testigos considerados importantes para las defensas, en caso de que así el tribunal lo decida, serán los médicos de la provincia de Córdoba, quienes participaron en la autopsia de Diego. Todo hace presumir que, como hoy recién se dará a conocer la lista de los testigos, recién mañana se iniciaría con la recepción de testimonios.