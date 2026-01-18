En Catamarca: amenazó de muerte a su tío con un arma blanca y fue detenido

Durante un operativo de prevención y control realizado en el oeste de la ciudad Capital, motoristas policiales del COEM-Kappa lograron la aprehensión de un joven de 26 años acusado de haber amenazado de muerte a su tío con un arma blanca y de haberse dado posteriormente a la fuga a bordo de una motocicleta. El procedimiento concluyó además con el secuestro del rodado involucrado y la puesta del sospechoso a disposición de la Justicia.

El hecho se registró mientras numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos sobre la avenida Gobernador Ramón Correa, a la altura del tramo sin numeración oficial. En ese contexto, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 51 años de edad, quien manifestó haber sido amenazado momentos antes por su propio sobrino, en el marco de un conflicto familiar cuya naturaleza no trascendió oficialmente.

Según el testimonio brindado por la víctima a los uniformados, el agresor habría utilizado un arma blanca para proferir amenazas de muerte, generando una situación de extrema tensión y riesgo. Tras el episodio, el sospechoso se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos, de color rojo, dato clave que permitió a la Policía desplegar un rápido operativo de búsqueda.

Con la descripción física del presunto autor y las características del rodado, los motoristas intensificaron los recorridos preventivos por la zona, ampliando el radio de patrullaje. Minutos después, en la intersección de las avenidas Francisco Latzina y Gobernador Ramón Correa, lograron interceptar a un joven que coincidía plenamente con las señas aportadas por el denunciante.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como un joven de apellido Abregu, de 26 años de edad. Asimismo, se concretó el secuestro de la motocicleta Yamaha YBR 125 cc. en la que se movilizaba, la cual quedó a disposición de la autoridad judicial como elemento de interés para la causa.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado y puesto a disposición del personal de la Seccional Sexta, dependencia policial con jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho. En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, que tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

Fuentes policiales destacaron la importancia del patrullaje preventivo como herramienta clave para la detección temprana de situaciones de riesgo y la rápida respuesta ante hechos delictivos o de violencia familiar. En este caso, la presencia de los motoristas permitió no solo asistir a la víctima, sino también evitar una posible escalada de violencia que podría haber tenido consecuencias más graves.

El caso quedó ahora bajo análisis judicial, mientras se aguardan nuevas disposiciones de la Fiscalía interviniente. En tanto, desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar de inmediato cualquier situación de amenaza o violencia, a fin de permitir una intervención oportuna y garantizar la seguridad de todas las personas involucradas.