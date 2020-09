Encargada de un comedor fue a reclamar por alimento y se prendió fuego a lo bonzo

Se trata de una mujer -M.R.-, de 36 años, quien permanece internada en el hospital recuperándose de las lesiones sufridas. La mencionada, ayer a las 9.50 de la mañana, tomó la drástica decisión de rociarse con alcohol el rostro y el pecho y, con un encendedor, prenderse fuego. Si bien, en un principio, las lesiones no revestían gravedad, los profesionales recomendaron su internación.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros de la causa, que la víctima tiene a su cargo un comedor comunitario llamado “Gauchito Gil”, que funciona en el barrio 26 Viviendas Norte.

Momentos antes del dramático suceso, que fue presenciado por varias personas que ocasionalmente se encontraban en el pabellón n° 25 del CAPE, en el Ministerio de Desarrollo Social, la mujer habría intentado entrevistarse con alguna autoridad para solicitarle, supuestamente, alimento para el comedor, pero al no ser recibida, según trascendió, se prendió fuego a lo bonzo.

Alertados, los efectivos de la Comisaría Tercera llegaron al lugar junto al personal del SAME, quienes asistieron a la víctima en el lugar y luego, la trasladaron al hospital.

De las actuaciones se hizo cargo el personal de la Unidad Judicial N° 3 de La Chacarita, quienes trabajaron junto al personal de Criminalística y secuestraron una botella de alcohol y un encendedor, elementos con los que se prendió fuego.