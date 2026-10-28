Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre, fue hallado este martes en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, según confirmaron fuentes judiciales a TN. El descubrimiento se produjo en la denominada "zona cero", un sector situado a unos 15 kilómetros del establecimiento educativo donde la maestra desarrollaba sus tareas.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo presenta dificultades de acceso, por lo que las autoridades y efectivos policiales se trasladarán hasta allí en un helicóptero. La localización de los restos representa un avance central en la investigación sobre la desaparición de la docente, cuyo paradero era desconocido desde hacía más de dos semanas.

La búsqueda de Godoy se había intensificado durante los últimos días, con la participación de la Policía de Corrientes y equipos de rescate que trabajaban en la zona rural de Esquina. En paralelo, la Justicia provincial avanzó con medidas para determinar qué ocurrió con la maestra y estableció responsabilidades penales sobre cinco personas vinculadas con el entorno de la estancia donde ella trabajaba.

La principal hipótesis de la investigación apunta a un posible femicidio. En ese marco, la fiscalía dictó la prisión preventiva para cinco personas y dispuso distintas imputaciones según el grado de participación que se les atribuye en la causa.

El hallazgo del cuerpo abre una nueva etapa en la investigación judicial, que deberá esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, la hipótesis principal señala que Godoy habría sido víctima de un crimen, aunque las circunstancias precisas del hecho deberán ser determinadas por la Justicia.

Cinco detenidos y distintas imputaciones en la causa

La investigación avanzó sobre cinco personas relacionadas con el entorno de la estancia "El Curupí", donde la docente se desempeñaba como suplente en la Escuela Rural N° 626. Las medidas judiciales incluyeron detenciones e imputaciones por presuntos delitos vinculados con el caso.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales, el principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo. Fue imputado como presunto autor del femicidio, por lo que ocupa un lugar central en la investigación.

Los otros involucrados fueron detenidos bajo acusaciones diferentes. Entre ellos se encuentran los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, además de Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas. Los tres fueron acusados de encubrimiento.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, quien fue imputado por falso testimonio. Las cinco personas quedaron alcanzadas por las medidas judiciales que se adoptaron en el marco de la causa. Las imputaciones son diferentes y responden a las presuntas conductas que se investigan en relación con la desaparición y la muerte de Godoy.

Los nombres y las funciones de los detenidos permiten identificar el entorno sobre el cual se concentró la investigación. Sin embargo, la determinación definitiva de las responsabilidades dependerá del desarrollo del proceso judicial y de las pruebas reunidas.

La denuncia de abandono de la escuela rural

Antes de su desaparición, Nancy Godoy había dejado por escrito las condiciones en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba. El documento, fechado el 15 de agosto, constituye uno de los antecedentes conocidos sobre su desempeño en la escuela rural ubicada dentro de la estancia "El Curupí", en el departamento de Esquina.

En esa presentación, la maestra describió un escenario de deterioro y falta de mantenimiento. Según dejó asentado, la institución estaba "totalmente abandonada", además de encontrarse sucia y con "insectos de todo tipo". Godoy también hizo referencia al estado de los sanitarios. En particular, señaló que los inodoros estaban llenos de tierra, una situación que reflejaba las dificultades que debió afrontar al comenzar a trabajar en el lugar.

Ante esas condiciones, la docente contó con la colaboración de una madre de dos alumnos para realizar las tareas de limpieza. Según el relato que dejó por escrito, los trabajos demandaron dos días y permitieron que el edificio quedara "más o menos habitable".

El testimonio describe el esfuerzo que debió realizar para acondicionar el establecimiento y permitir que los estudiantes pudieran concurrir a clases. La limpieza y la puesta en condiciones del edificio fueron parte de las tareas que asumió desde su llegada a la institución.

Falta de agua potable y ausencia de registros escolares

En su escrito, Godoy también advirtió sobre la falta de agua potable, una de las dificultades que enfrentaba el establecimiento. La carencia de ese servicio se sumaba a las condiciones de suciedad y deterioro que había señalado al describir el estado general de la escuela.

Otro de los aspectos que consignó fue la ausencia de registros escolares desde 2024. La docente dejó constancia de que no había encontrado documentación de ese tipo correspondiente al período señalado.

A esa situación se agregaron los relatos que, según la información disponible, le transmitieron padres y vecinos de la zona. De acuerdo con esos testimonios, el docente anterior habría pasado entre dos y tres años sin dar clases.

Estos antecedentes permiten reconstruir parte del contexto en el que Godoy comenzó a desarrollar su trabajo como maestra suplente. Sus observaciones quedaron registradas en el documento del 15 de agosto, en el que expuso tanto las condiciones edilicias como las dificultades relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la institución.

La denuncia sobre el abandono del establecimiento no determina por sí misma las circunstancias de su desaparición ni establece una relación con el hecho investigado. Sin embargo, forma parte de la información conocida sobre sus últimos meses de trabajo y las condiciones que encontró al incorporarse a la escuela.