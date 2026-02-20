Una abuela denunció a su nieto por robo en Catamarca

A las 07:15 de la mañana de hoy, efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira junto a personal de la Comisaría Décima Tercera se movilizaron hacia la intersección de las calles Alemania y Santo Domingo, tras recibir una denuncia de una mujer de 73 años de edad. Según su declaración, su nieto habría sustraído del interior de su vivienda dos sillones de plástico de color negro, con la intención de comercializarlos antes de regresar al domicilio familiar.

El caso, que involucra un vínculo familiar directo, destaca no solo por el valor material de los objetos sino por la complejidad emocional y social de los delitos intrafamiliares. La víctima, al encontrarse ante un presunto delito cometido por un familiar cercano, optó por notificar a las autoridades para garantizar la legalidad y el seguimiento judicial del hecho.

Tras recibir la denuncia, los agentes policiales actuaron con celeridad y respetando los protocolos vigentes. Con la autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron aprehender al presunto autor del hecho, identificado como un joven de apellido Vega, de 24 años.

El detenido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, asegurando así la custodia de la persona hasta la intervención judicial correspondiente. Este procedimiento se llevó a cabo con la colaboración de ambas unidades policiales, demostrando coordinación y eficiencia en la respuesta ante denuncias de hurto doméstico.

Una vez concretada la detención, se notificó a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de tomar conocimiento de los hechos y determinar las medidas judiciales pertinentes. La víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, formalizando así el proceso legal y asegurando que el caso siga los cauces judiciales establecidos.