Esto demuestra, más que nada, la valentía de los jueces que fallaron

Tal como estaba previsto, al mediodía de ayer, se reanudó la audiencia en la sala de la Escuela de Capacitación Judicial, en el debate oral y público que el tribunal de la Cámara Criminal Penal Juvenil inició la semana pasada, sentando en el banquillo de los acusados a cuatro jóvenes, hoy mayores de edad, quienes en el año 2013 perpetraron tres arrebatos e intentaron robar, según la requisitoria fiscal, en un comercio del norte de la Capital.

Actualmente, los cuatro jóvenes encaminaron su vida, no volvieron a delinquir y, si bien tres de ellos cumplen condenas gozando de beneficios, concluyeron sus estudios en el penal y hasta estudiaron un oficio que hoy les permite reinsertarse en la sociedad.



Abierta la última audiencia, el tribunal escuchó la última palabra de los imputados. Mercado, Ramirez, Herrera y Vaca se mostraron arrepentidos por ocupar el banquillo y les pidieron a los jueces “una oportunidad”. Los jóvenes, quienes en la actualidad cuentan algunos de ellos con una “vida nueva” en la vecina provincia de Córdoba, donde uno trabaja en blanco y tiene una familia; otro, pronto a acceder el próximo 2 de julio al beneficio de la libertad condicional por haber “pagado su error” en la cárcel, donde buscó superarse, concluyendo en su “estadía”, tras las muros, sus estudios primarios, secundarios y hasta aprendiendo un oficio que hoy le permite reinsertarse en la sociedad. En tanto, que los otros dos jóvenes también se superaron, en el penal concluyeron sus estudios y aprendieron oficios.

En todos los casos, los jóvenes, quienes al momento de participar en los hechos por los que llegaron a debate consumían sustancias, hoy están “limpios”, rehabilitados y con una familia a cargo.

Seguidamente, los jueces Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y Mauricio Navarro Foressi se retiraron a deliberar, dando a conocer el fallo cerca de las 13.00 horas.



Constituidos nuevamente los imputados y las partes en la sala, por secretaria se dio lectura al veredicto, en el cual, por unanimidad, los jueces resolvieron absolver a Herrera de los hechos nominados I y IV por no mediar acusación fiscal -en sus alegatos, el fiscal no lo acusó- y absolverlo en los hechos nominados II y III en razón a la violación del plazo razonable del proceso. Estos dos últimos hechos, Herrera compartía la supuesta autoría con Vaca y Ramirez, quienes fueron absueltos por el tribunal, en razón a la violación del plazo razonable del proceso (es decir, de ser juzgados en un tiempo justo entre que se cometió el hecho y el juicio, excepto si la causa es compleja, la defensa no realizó planteos dilatorios, etc.), disponiéndose también la inmediata libertad de Mercado.



Así también, los magistrados resolvieron remitir copias de las actuaciones de la declaración vertida en el debate del testigo Cejas, quien se desempeñaba, al momento de los hechos imputados a los jóvenes, como personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, ante la posible comisión del delito de falsificación de instrumento público. Esto en razón de que, al momento de enseñársele el acta de declaración en la etapa instructiva, el policía negó que la firma estampada en la actuación fuera suya.



Fallo

Conocido el veredicto del tribunal, los cuatro jóvenes se abrazaron y se mostraron contentos por lo resuelto ya que, como dijimos anteriormente, tres de ellos están en libertad -uno pronto a acceder al beneficio- y podrán continuar con sus planes de vida, entendiendo el fallo como una “oportunidad”, según se manifestaron entre ellos.

El fallo fue también bien aceptado por los abogados defensores de los cuatro imputados, quienes se mostraron conformes y resaltaron la valentía de los magistrados de fallar de la manera en la que lo hicieron.



El abogado Pedro Velez, representante de Herrera, el joven involucrado en los cuatro hechos que se juzgaron, expresó, concluida la audiencia: “Esto demuestra, más que nada, la valentía de los jueces que fallaron que resolvieron. Yo lo había planteado justamente al vencimiento del plazo razonable, en virtud de que se estaban juzgando hechos ocurridos hace más de nueve años algunos de ellos y por lo cual, los imputados habían estado sometidos a proceso inclusivo, habían sido condenados en otras causas ocurridas posteriormente y, sin embargo, estas causas habían tenido una tramitación bastante deficiente por parte de la fiscalía, incluso una causa estuvo en una de las fiscalías seis años, sin elevación a juicio”.



Agregando: “Me parece destacable el fallo fundamentalmente, para respeto de las garantías constitucionales de los ciudadanos y también para que se le de mayor celeridad a la tramitación de las causas. Creo también que constituye una fuerte crítica a la prolongación inusitada muchas veces de algunas tramitaciones judiciales, que terminan siendo perjudicial tanto para la víctima como para el acusado”.



Al referirse puntualmente a su asistido, Velez dijo: “? Concluyó sus estudios primarios y secundarios (?). Hoy por hoy, es una persona útil para la sociedad ya que se encuentra trabajando y tiene una familia a cargo”.