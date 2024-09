"Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo", dijo Guaraz

Elpidio Guaraz, antes de ingresar a la sala de audiencia de la Cámara Penal n° 1, habló con La Unión y se mostró confiado en el comienzo del juicio. Recordemos que está acusado de de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia, abuso sexual con acceso carnal en concurso real en calidad de autor -hecho nominado primero- y fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de instrumentos privado adulterado, tres hechos, hecho nominado segundo.

A pesar de esto sentenció: "Estoy tranquilo porque sé que no hice nada malo". Luego calificó de “problema” la acusacíón, marcando que espera que la justicia resuelva esta denuncia “lo más rápido posible. Tan segura se muestra Guaraz que indicó que a su defensor, el Dr. Luciano Rojas que no hiciera ninguna oposición o presentación, a los fines de agilizar el trámite que dio inicio este martes. ”Yo soy el más preocupado de que esto se resuelva lo más rápido posible, porque es algo que me tiene preocupado".

Mostrándose él como víctima, el exintendente refirió luego: “Ya los daños se causaron pero bueno, vamos a afrontar esta situación siempre con la verdad”. En esta misma línea Guaraz consideró que la acusación no tiene pruebas, acotando que la denuncia “ha sido algo falso. Esto es una mentira muy grande, donde se ha involucrado la politica”.

Consultado sobre si confiaba en la justicia dijo: “Confío primero en Dios, en la Virgen y en la justicia, porque es la que tiene que ver qué hay de cierto en la acusación”.