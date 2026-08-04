Ciberdelitos alerta sobre nuevas modalidades de estafas en Catamarca

La División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia emitió una advertencia dirigida a toda la comunidad para informar sobre la existencia de nuevas modalidades delictivas de ciberestafas que buscan engañar a las personas mediante diferentes mecanismos de contacto.

Desde el área especializada se informó que estas maniobras fraudulentas se presentan bajo diversas modalidades, todas ellas orientadas a generar confianza o urgencia en las víctimas con el objetivo de obtener información personal y bancaria o inducirlas a realizar transferencias de dinero.

La advertencia tiene como finalidad brindar herramientas preventivas a la población para reconocer estas prácticas y evitar que nuevos ciudadanos resulten afectados por este tipo de delitos.

Las modalidades detectadas

Entre las modalidades sobre las que alertó la División Ciberdelitos se encuentran diferentes tipos de engaños que utilizan llamadas telefónicas, mensajes o falsas ofertas de servicios. Según la información difundida, las maniobras detectadas incluyen:

Falsas solicitudes de servicio de grúa.

Supuestas inversiones con ganancias rápidas.

Llamados de falsos representantes de bancos o tarjetas de crédito.

Comunicaciones realizadas desde números 0810 apócrifos.

Reservas de hospedajes o alojamientos fraudulentas.

Otras modalidades de ciberestafas.

De acuerdo con la advertencia, los autores de estos delitos buscan aprovechar situaciones en las que logran generar confianza o instalar una sensación de urgencia para que las personas entreguen datos sensibles o concreten operaciones económicas.

Cómo actúan los estafadores

La División Ciberdelitos explicó que el objetivo de estas maniobras consiste en obtener información bancaria o lograr que la víctima realice transferencias de dinero.

Para ello, los delincuentes utilizan diferentes estrategias de engaño que apelan a la confianza o a la presión sobre la persona contactada. Las comunicaciones pueden presentarse como si provinieran de empresas reconocidas, entidades bancarias, emisores de tarjetas de crédito u otros organismos, buscando convencer a la víctima de que proporcione información confidencial o autorice operaciones.

Frente a este escenario, las autoridades remarcaron la importancia de mantener una actitud preventiva y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de brindar datos personales o concretar movimientos de dinero.

Recomendaciones

La División Ciberdelitos difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños. Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Desconfiar de llamados o mensajes inesperados , aunque aparenten provenir de una empresa o entidad reconocida.

, aunque aparenten provenir de una empresa o entidad reconocida. No compartir contraseñas, claves bancarias, códigos de verificación ni los datos completos de tarjetas .

. No realizar transferencias ni autorizar operaciones por indicación telefónica .

. Cortar la comunicación antes de brindar información y verificar el contacto utilizando exclusivamente los canales oficiales de la empresa o institución correspondiente.

antes de brindar información y verificar el contacto utilizando exclusivamente los de la empresa o institución correspondiente. Consultar con un familiar de confianza o comunicarse directamente con la entidad involucrada mediante sus canales oficiales cuando exista alguna duda.

Estas recomendaciones fueron difundidas como parte de una campaña preventiva destinada a fortalecer el conocimiento de la comunidad frente a las nuevas modalidades de fraude digital.

Los horarios de las estafas

La División Ciberdelitos también recordó que este tipo de maniobras fraudulentas suele registrarse con mayor frecuencia en determinados momentos. Según la advertencia difundida, las estafas generalmente se producen durante:

Las primeras horas de la tarde.

Los fines de semana.

Los días feriados.

Ante cualquiera de estas situaciones, el organismo enfatizó una recomendación concreta dirigida a la población: "Recuerde: Estas maniobras fraudulentas, se dan en las primeras horas de la tarde, los fines de semana y los días feriados; generalmente".

Asimismo, la División Ciberdelitos remarcó que "La prevención es la mejor herramienta para evitar ser víctima de una ciberestafa", mensaje que resume el objetivo central de la campaña de concientización.

Canales de contacto

Con el propósito de brindar asistencia y facilitar consultas relacionadas con este tipo de delitos, la División Ciberdelitos puso a disposición distintos canales de comunicación para la comunidad.

Los contactos informados son los siguientes:

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de la División Ciberdelitos: 383-4437523

Dirección: Calle Tucumán N° 836

Las autoridades recordaron que estos canales permiten realizar consultas o recibir orientación ante situaciones que puedan generar sospechas de una posible ciberestafa.