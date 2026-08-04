La influencer negó haber sido agredida por Moyano: qué dijo el informe médico

La investigación por el episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano incorporó un nuevo elemento luego de que la influencer de 23 años, Candela Arizaga que había denunciado a Facundo Moyano prestara declaración ante la Unidad de Violencia de Género. En su testimonio, la joven negó haber sido agredida por el exdiputado y afirmó que la situación que derivó en la intervención policial se produjo luego de que ambos consumieran drogas.

Según su declaración, la influencer sostuvo que Moyano "no le pegó" y que "no le hizo nada". De acuerdo con su versión, lo ocurrido fue consecuencia del estado en el que ambos se encontraban debido al consumo de sustancias. La información fue difundida por el periodista de TN Sergio Farella.

El caso continúa bajo investigación y la declaración de la joven pasó a integrar el expediente que busca reconstruir lo ocurrido durante la madrugada en el departamento donde ambos se encontraban antes de que la situación derivara en un operativo policial.

El informe médico confirmó una lesión

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, también fue incorporado a la causa el informe elaborado por la médica legista que examinó a la influencer. De acuerdo con esa evaluación, la joven presentaba una lesión en una de sus rodillas. El informe indicó que se trataba de una lastimadura compatible con una caída que, según la reconstrucción médica, la mujer habría sufrido en la calle.

El mismo documento precisó además que no se registraron otras lesiones, dato que pasó a formar parte de los elementos reunidos en la investigación.

Moyano rechazó los estudios solicitados

En paralelo con la declaración de la joven y la incorporación del informe médico, la investigación también dejó constancia de que Facundo Moyano decidió no someterse a los estudios de sangre y orina requeridos durante las actuaciones.

Las pruebas habían sido solicitadas con el objetivo de determinar si había consumido sustancias al momento del episodio investigado.

La negativa del exdiputado quedó registrada dentro de las actuaciones que continúan desarrollándose para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El estado de salud de la influencer

Desde la puerta del Hospital Pirovano, donde la joven fue trasladada para recibir atención médica, el abogado de la influencer, Diego Storto, brindó declaraciones sobre el estado de salud de su representada.

El letrado aseguró que la joven recibió la atención correspondiente y transmitió tranquilidad respecto de su evolución. "Nos aseguramos que está bien, trabajaron bien en el hospital", expresó.

Storto también explicó que la calificación legal del expediente es provisoria y remarcó que el desarrollo de la causa dependerá de cómo decida continuar la propia joven.

Además, relató el breve intercambio que mantuvo con ella durante la atención médica. "La vi lúcida, la vi bien. Me dijo: 'Gracias Diego por venir, cuando salgo de acá hablamos, está viniendo mi familia'", contó.

Las imágenes que comenzaron a circular

En las últimas horas también comenzaron a difundirse imágenes registradas durante el episodio. En el video se observa a la influencer caminando semidesnuda por la avenida del Libertador, en un estado que se describe como visiblemente desorientado.

Las imágenes muestran a la joven desplazándose de manera errática mientras peatones y automovilistas continúan circulando por la zona. Algunas personas observan la situación, mientras otras siguen su camino. Durante toda la secuencia, la mujer aparece caminando en un estado de evidente conmoción.

🚨🇦🇷 || Una mujer y Facundo Moyano, hijo del sindicalista, fueron denunciados por vecinos tras salir corriendo de su edificio.



La mujer ESCAPÓ DESNUDA del departamento de Moyano en Avenida Libertador.



Según el parte policial ESTABAN BAJO EL EFECTO DE ESTUPEFACIENTES.... — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) August 4, 2026

La intervención policial durante la madrugada

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada. Según el parte policial al que accedió TN, la mujer salió corriendo desnuda desde un edificio ubicado en Belgrano y detrás de ella fue visto Facundo Moyano, quien poco después fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la versión policial, en ese momento la joven manifestó que había sido agredida por el dirigente sindical.

Tras esa manifestación, intervino personal del SAME, que la asistió en el lugar y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Pirovano para que recibiera atención médica.