Familiares y amigos de Rojitas volvieron a reclamar avances en la investigación

Familiares, amigos y allegados de Juan Carlos Rojas volvieron a movilizarse este miércoles en la ciudad Capital para reclamar justicia y exigir el esclarecimiento de la muerte del exministro de Desarrollo Social, ocurrida en diciembre de 2022.

La convocatoria había sido fijada para las 9.30, con concentración en la Plaza 25 de Mayo. La movilización se desarrolló mientras la causa atraviesa una instancia judicial considerada clave por los allegados a Rojas, a pocas horas de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos se expida sobre la validez del ateneo médico realizado en Córdoba.

El reclamo de quienes acompañan a la familia continúa concentrado en la necesidad de que la investigación avance y permita determinar qué ocurrió con el exministro. La preocupación se profundizó durante los últimos días a partir de la posibilidad de que las conclusiones relacionadas con una muerte natural o accidental puedan derivar en el cierre de la investigación.

El recorrido desde la Plaza 25 de Mayo

Antes de iniciar el recorrido, Richard Laborda, amigo de Juan Carlos Rojas, se refirió a la movilización y cuestionó la ausencia de dirigentes, principalmente del Partido Justicialista y del gremialismo de Catamarca. La marcha comenzó con la concentración prevista en la Plaza 25 de Mayo y luego avanzó alrededor de la plaza para continuar hacia la Legislatura y la Fiscalía General.

En ese contexto, Laborda expresó su malestar por la falta de acompañamiento de determinados sectores políticos y sindicales.

"Con tristeza, tengo que decir que me hubiera gustado que estuviéramos más acompañados por el Partido Justicialista, por otros intendentes, que se hubieran comprometido, como yo dije, con la defensa de la democracia", manifestó. El amigo de Rojas sostuvo además que el reclamo está relacionado con la búsqueda de justicia y cuestionó que, según sus palabras, la Justicia pudiera actuar de manera "obsecuente" con determinadas personas. En su declaración utilizó expresiones particularmente duras al referirse a quienes, desde su perspectiva, serían responsables de la muerte de Juan Carlos Rojas.

Críticas a las ausencias del justicialismo

Laborda también planteó que el esclarecimiento de la muerte de Rojas debería involucrar a distintos sectores de la dirigencia política. En ese sentido, sostuvo: "La lucha nos concierne a todos", y expresó su dolor por la ausencia de dirigentes que, según señaló, se presentan como representantes y defensores de la política.

También afirmó que existe preocupación ante la posibilidad de que alguien pueda sostener que en Catamarca existe un "blindaje judicial y político". Respecto de las ausencias durante la movilización, Laborda explicó que el lunes había concurrido junto con compañeros y amigos de Juan Carlos Rojas para invitar a los diputados a participar del reclamo.

El cuestionamiento a Leonardo Burgos

Uno de los principales cuestionamientos de Laborda estuvo dirigido hacia el gremialismo, particularmente hacia Leonardo Burgos, titular de la CGT local. El amigo de Rojas afirmó que fueron personalmente a invitar a Burgos a participar de la movilización y cuestionó que no estuviera presente.

"Fuimos a invitar personalmente al compañero Burgos de la CGT, que no lo veo al compañero Burgos acá", manifestó. A partir de esa ausencia, Laborda planteó interrogantes sobre la representación de los trabajadores y sostuvo que los dirigentes sindicales deberían levantar la voz ante situaciones como la que, según su posición, atravesó Juan Carlos Rojas.

También relató un intercambio que habría mantenido con Burgos cuando le manifestó que él y otros compañeros eran amigos del exministro y reclamaban justicia. Según contó, Burgos habría utilizado la expresión "eran amigos".

Ante ello, Laborda respondió: "No, Burgos, somos amigos porque la amistad no muere con la muerte ni un asesinato como sufrió Juan Carlos". El dirigente agregó que continuará considerándose amigo de Rojas hasta que se defina el caso y más allá de esa instancia. "Nosotros vamos a ser amigos de Juan Carlos hasta que se defina el caso y después vamos a seguir siendo amigos hasta que nos encontremos en el más allá", expresó.

"¿Quién espera que los defienda?"

La crítica de Laborda hacia el gremialismo se profundizó durante su declaración frente a los presentes. El amigo de Rojas sostuvo que la ausencia de dirigentes sindicales representa, a su entender, una señal respecto de la situación de los trabajadores que necesitan representación y acompañamiento.

"Acá están demostrando los dirigentes sindicalistas que hoy los trabajadores están desprotegidos", afirmó.

A continuación, vinculó directamente esa apreciación con el caso de Juan Carlos Rojas y cuestionó que, según señaló, ningún gremialista estuviera acompañando el reclamo. "Si no defienden a un compañero que lo mataron, como lo mataron a Juan Carlos, entonces, ¿quién espera que los defienda?", planteó.

Laborda sostuvo además que los trabajadores necesitan que sus representantes "levanten la voz por ellos" y remarcó su malestar por la falta de presencia sindical durante la movilización. "Acá nadie levanta la voz por Juan Carlos, ningún gremialista. No encuentro a un gremialista que nos esté acompañando", concluyó.

El ateneo médico, en el centro de la discusión

La movilización se produjo en un momento particularmente sensible de la causa, debido a la definición pendiente respecto del ateneo médico realizado en Córdoba. La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos será seguida con atención por los familiares y allegados de Rojas, que sostienen el reclamo para que la investigación continúe.

En los últimos días, la querella había expresado su preocupación ante la posibilidad de que las conclusiones vinculadas con las hipótesis de una muerte natural o accidental puedan derivar en el cierre del expediente.

En este escenario, la marcha volvió a poner en las calles el pedido de esclarecimiento, mientras la causa continúa abierta y se analizan las distintas hipótesis relacionadas con las circunstancias del fallecimiento.

Presencia de dirigentes de La Libertad Avanza

Entre quienes participaron de la movilización estuvieron dirigentes vinculados a La Libertad Avanza. Durante la jornada se hicieron presentes los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, además de los diputados provinciales Carlos Aibar Quintar y Federico Lencina.

La presencia de estos referentes se incorporó al reclamo que llevan adelante familiares, amigos y allegados de Rojas, en una causa que continúa abierta y en la que todavía se analizan diferentes hipótesis sobre las circunstancias de su muerte.

La marcha adquirió así una composición que incluyó a personas cercanas al exministro y a dirigentes políticos que se sumaron al pedido de esclarecimiento.