Femicidio de Agostina: detuvieron a la pareja de Barrelier por encubrimiento

La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega sumó una nueva detención y volvió a colocar el foco sobre el entorno más cercano del principal acusado. La actual pareja de Claudio Barrelier, identificada como Marianela Soledad Palmero, fue detenida en la provincia de Córdoba acusada del delito de encubrimiento doblemente calificado, en una resolución que amplía el alcance de la pesquisa y profundiza la trama judicial alrededor del caso.

La novedad representa un nuevo avance en una causa que, a más de un mes del femicidio, no sólo mantiene detenido al principal sospechoso sino que continúa incorporando personas acusadas de haber tenido algún grado de participación posterior al hecho. La detención de Palmero agrega una dimensión clave al expediente porque se trata de una persona con un vínculo directo con Barrelier: es su actual pareja y, además, la madre de la hija que tiene el ex empleado municipal.

La acusación formulada en su contra es por encubrimiento doblemente calificado, una imputación que la ubica dentro del esquema de responsabilidades que la Justicia investiga en torno al femicidio de Agostina. El dato no es menor: no se trata de una persona periférica en la vida del principal acusado, sino de alguien que convivía con él y que, desde el comienzo mismo de la investigación, quedó bajo observación por su cercanía con Barrelier y por su presencia en momentos decisivos de la pesquisa.

La sospecha sobre Palmero

Según la información aportada, desde un comienzo de la investigación, y especialmente luego de la detención de Claudio Barrelier, la atención de los investigadores se dirigió también hacia Marianela Soledad Palmero. La razón de ese interés se vincula con dos elementos centrales que aparecen en la causa: por un lado, convivía con el acusado; por el otro, se encontraba dentro del domicilio en las primeras horas de la pesquisa.

Ese contexto fue ubicando a Palmero dentro del radar de la investigación, en una línea de análisis que terminó derivando en su detención. La medida judicial, en ese marco, aparece como la consecuencia de una sospecha que no surgió de manera repentina, sino que se fue consolidando a medida que avanzaban las actuaciones y se profundizaba la reconstrucción de lo ocurrido alrededor del caso.

La figura del encubrimiento doblemente calificado que se le atribuye da cuenta de la gravedad con la que la Justicia evalúa su presunta conducta. Si bien la información difundida no detalla cuáles fueron los actos concretos que sustentan esa imputación, sí deja claro que la detención se inscribe en una hipótesis de colaboración posterior o de ocultamiento vinculada al femicidio, y que esa sospecha se apoyó en la relación directa de Palmero con Barrelier y en su presencia dentro del domicilio en un momento clave de la investigación.

El vínculo con Claudio Barrelier

Uno de los elementos más significativos de esta nueva detención es precisamente el vínculo entre la acusada y el principal imputado. Marianela Soledad Palmero no sólo es la actual pareja de Claudio Barrelier, sino también la madre de la hija que tiene el ex empleado municipal. Esa relación le otorga a su detención una relevancia particular dentro del expediente, porque la ubica en el círculo más íntimo del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

La causa, de este modo, ya no se limita únicamente a establecer la responsabilidad penal de quien aparece señalado como autor principal del crimen, sino que también avanza sobre quienes podrían haber intervenido después del hecho, facilitado maniobras de ocultamiento o contribuido de algún modo a obstaculizar el esclarecimiento del caso. La detención de Palmero se inscribe exactamente en esa dimensión del expediente: la que busca determinar si, además del femicidio, existieron conductas posteriores destinadas a encubrirlo.

En esa línea, la convivencia con Barrelier y la presencia de Palmero dentro del domicilio en las primeras horas de la investigación aparecen como datos que la Justicia consideró de suficiente entidad para profundizar la acusación en su contra. La decisión de detenerla en Córdoba confirma que el expediente continúa activo y que los investigadores siguen avanzando sobre distintos niveles de presunta responsabilidad.

Cuatro detenidos en una investigación que amplía su alcance

Con la detención de Marianela Soledad Palmero, la causa por el femicidio de Agostina Vega ya cuenta con cuatro personas detenidas. A la actual pareja de Barrelier se suman:

Claudio Barrelier , señalado como el principal acusado;

, señalado como el principal acusado; Osvaldo Fassetta ;

; Soledad Andreani.

La incorporación de un cuarto nombre al expediente muestra que la investigación no quedó circunscripta al hecho principal, sino que fue derivando en una estructura más compleja, con distintas personas privadas de la libertad en el marco de la causa. En ese esquema, Barrelier aparece como el eje central del proceso, pero las detenciones de Fassetta, Andreani y ahora Palmero reflejan que la Justicia analiza una trama más amplia en torno al femicidio.

La nueva detención, además, vuelve a poner de relieve el peso que adquieren las figuras de encubrimiento en casos de esta naturaleza. Si la investigación apunta no sólo a determinar quién cometió el femicidio, sino también a establecer si hubo terceros que ayudaron a ocultar, proteger o desviar el curso de la pesquisa, entonces cada nueva medida sobre el entorno del principal acusado cobra una dimensión estratégica dentro del expediente.

El caso Agostina y una causa en movimiento

A más de un mes del femicidio de Agostina Vega, la causa sigue en movimiento y sumando resoluciones que impactan directamente en su desarrollo. La detención de Marianela Soledad Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier, no aparece como un episodio aislado sino como parte de un proceso investigativo que continúa profundizando sobre el entorno del principal imputado y sobre las posibles maniobras de encubrimiento vinculadas al caso.

La acusación contra Palmero por encubrimiento doblemente calificado introduce un nuevo capítulo en una causa que, desde el comienzo, se movió entre la búsqueda de responsabilidades directas por el femicidio y el análisis de eventuales conductas posteriores orientadas a ocultar o entorpecer la investigación. En ese marco, el dato de que la mujer convivía con Barrelier y estaba dentro del domicilio en las primeras horas de la pesquisa adquiere una centralidad evidente dentro de la línea investigativa.

El expediente, según surge de la información conocida, ya tiene a cuatro personas detenidas y sigue ampliando su radio de acción. La detención de Palmero en Córdoba confirma que la Justicia no sólo continúa trabajando sobre la figura del principal acusado, sino también sobre quienes integraban su círculo más cercano y podrían haber tenido un rol en el encubrimiento del crimen.