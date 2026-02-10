Femicidio de Cecilia Strzyzowski: hoy se conocerán las penas contra el clan Sena

Este martes se conocerán las penas contra los integrantes del denominado clan Sena, todos declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La audiencia está prevista para las 9 de la mañana y se desarrollará de manera virtual en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández, presidenta del juicio por jurados populares, procederá a la lectura del veredicto.

Los acusados Marcela Acuña, César Sena, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González escucharán la imposición de sus condenas a través de la modalidad remota.

En simultáneo, se realizará una marcha pacífica en las inmediaciones de los tribunales ubicados en la intersección de Juan B. Justo y San Martín. Gloria Romero, madre de Cecilia, seguirá de cerca la audiencia y espera que la lectura de las penas represente un paso hacia la justicia, a casi tres años de la desaparición y asesinato de su hija.

A fines de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en calidad de autor.

En tanto, el jurado popular consideró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César y referentes políticos de la zona, como partícipes necesarios del crimen. Por su parte, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, colaboradores del entorno Sena, fueron hallados culpables del delito de encubrimiento: agravado en los dos primeros casos y simple en el último. La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad tras la finalización del juicio.

En este contexto, se espera que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña sean condenados a prisión perpetua, en función de la gravedad del delito, tipificado como femicidio en el artículo 80 del Código Penal, en línea con el pedido de la Fiscalía.

El femicidio de Cecilia

El crimen que llevó a los acusados al banquillo ocurrió el 2 de junio de 2023, cuando Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista con vida por última vez. A partir de la investigación, la Fiscalía logró reconstruir la franja horaria en la que se produjo el femicidio y determinó el lugar exacto donde fue asesinada la joven, dentro de la vivienda de la familia Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400.

Según los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 de ese jueves, una ventana de 45 minutos que fue establecida a partir del análisis de cámaras de seguridad, registros de antenas de telefonía celular y testimonios incorporados a la causa.

La investigación determinó que Cecilia ingresó a la vivienda a las 9.15, bajo la promesa de iniciar una nueva vida en Ushuaia junto a César Sena. Sin embargo, nunca volvió a salir. En contraste, tanto su pareja como los padres de él registraron distintos ingresos y egresos del domicilio.

César Sena ingresó a la casa a las 11.41, cuando Cecilia ya se encontraba en el lugar. Permanecieron solos hasta las 12.16, momento en el que llegaron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No se registraron más movimientos hasta las 13.01, cuando César salió del domicilio sin compañía.

Al retirarse, llevaba consigo el teléfono celular de Cecilia, un elemento considerado clave por los investigadores para sostener que, a esa altura, la joven ya había sido asesinada. "Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres", señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato ocurrió en la habitación del medio de la vivienda, donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas hemáticas. El análisis pericial confirmó la presencia de sangre humana en ese lugar. De acuerdo con la acusación, el móvil del crimen fue económico, aunque también estuvo motivado por el rechazo de los Sena hacia la relación de su hijo con Cecilia.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, la lectura de las penas marca un momento clave para su familia y allegados, que aguardan una condena acorde a la gravedad del femicidio.