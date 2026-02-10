Violencia en Catamarca: una joven fue detenida tras atacar a su vecino y a su suegra

Una jornada de extrema violencia se registró durante la tarde de este miércoles en la zona oeste de la capital. Una mujer de 20 años terminó aprehendida luego de protagonizar un raid de agresiones que incluyó un ataque con un elemento contundente hacia un vecino y amenazas físicas contra su suegra.

El episodio comenzó a gestarse minutos antes de las 13:50, momento en que el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) recibió un llamado de alerta. Al arribar al lugar de los hechos, en la calle Aparicio Vildoza al 1.800, efectivos de la Seccional Sexta se entrevistaron con una mujer de 48 años, quien relató la violenta secuencia.

Según el testimonio recabado por el personal policial, su nuera habría atacado físicamente a un vecino —un hombre mayor de edad— utilizando un caño. Tras la agresión inicial, la situación escaló dentro del núcleo familiar, tornándose la joven agresiva también contra la mujer denunciante.

Ante la gravedad del relato y la persistencia de la actitud violenta, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión de la presunta autora, identificada como de apellido Quiroga (20).

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, la joven fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer. En tanto, las autoridades judiciales invitaron a ambos damnificados a formalizar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 6, a fin de avanzar con las medidas procesales pertinentes.