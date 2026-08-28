Finalizó el Primer Curso de Procedimientos de Requisa en Contexto de Encierro

Con el propósito de fortalecer la capacitación en las fuerzas de seguridad, finalizó con éxito una nueva instancia de formación destinada al personal del Servicio Penitenciario Provincial, con la realización del acto de entrega de certificados e insignias correspondiente al "Primer Curso de Procedimientos de Requisa en Contexto de Encierro".

La capacitación reunió a 27 cursantes, quienes participaron de una formación profesional centrada en los distintos aspectos que integran los procedimientos de requisa desarrollados en contextos de encierro.

La ceremonia de finalización fue presidida por el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, quien estuvo acompañado por el director de Coordinación y Enlace Institucional, Rodolfo Herrera; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio. Gral. (RE) Daniel Coronel; la directora del Gabinete Técnico Criminológico, Yuliana Gallo; y la directora de Administración, Natalia Foressi.

Del acto también participaron integrantes de la plana mayor, instructores, cursantes y público en general, en el marco de una jornada que permitió reconocer el trabajo realizado durante esta etapa de formación y poner en valor la capacitación continua del personal.

Procedimientos de requisa

La instrucción brindada durante el curso comprendió el procedimiento integral de requisa, abordando las distintas etapas vinculadas con esta tarea.

Entre los contenidos trabajados se incluyeron:

La intervención y ejecución del procedimiento.

El desarrollo integral de las requisas en contexto de encierro.

La confección y labrado de las actas correspondientes.

La correcta aplicación de los procedimientos.

La seguridad durante el desarrollo de las intervenciones.

El cumplimiento de la normativa vigente.

La capacitación puso especial énfasis en la necesidad de que los procedimientos sean desarrollados de manera adecuada, fortaleciendo las capacidades del personal y promoviendo una actuación profesional, segura y coordinada.

La actividad constituyó así una instancia destinada a profundizar conocimientos y experiencias vinculadas con uno de los procedimientos que forman parte de la tarea penitenciaria, con una formación orientada tanto a la ejecución como al cumplimiento de los aspectos formales y normativos correspondientes.

"Profesionalismo y compromiso"

Durante su alocución, el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, felicitó a los 27 cursantes que participaron de esta nueva etapa de formación y destacó la importancia que tiene cada instancia de capacitación para el desarrollo individual y para el fortalecimiento institucional.

"Quiero saludar y felicitar a los 27 cursantes que participaron de esta nueva etapa de formación. Cada instancia de capacitación que ustedes eligen transitar, es una decisión que fortalece no solo su desarrollo profesional, sino a toda la institución", expresó.

Asimismo, el funcionario reflexionó sobre las características y responsabilidades propias de la labor penitenciaria. En ese sentido, señaló que se trata de una tarea compleja que exige profesionalismo, criterio, compromiso y una enorme responsabilidad.

Venturini remarcó además la sensibilidad que reviste el procedimiento de requisa dentro de esta actividad. "La requisa es uno de los procedimientos más sensibles que tenemos. No se trata solamente de una técnica operativa. Se trata de un procedimiento que debe realizarse siempre en el marco de la ley, con necesidad, con proporcionalidad y, fundamentalmente, con respeto a la dignidad humana", sostuvo.

Sus palabras pusieron el foco en la formación como una herramienta vinculada tanto al desempeño profesional como a la correcta aplicación de los procedimientos en el marco de la normativa vigente.

La formación continua como pilar

Al finalizar su discurso, el secretario de Seguridad afirmó que desde el Gobierno y la Secretaría existe una convicción clara respecto de la importancia de la capacitación para el funcionamiento de una institución penitenciaria.

"La seguridad de una institución penitenciaria no se garantiza solo con muros y candados. Se garantiza con personal capacitado, profesional y comprometido", manifestó.

En esa línea, sostuvo que la formación continua constituye el pilar que permite garantizar dos aspectos que consideró inseparables: la seguridad del establecimiento y el resguardo de los derechos de todas las personas involucradas.

"Por eso, seguimos invirtiendo en capacitación. Porque un agente mejor formado toma mejores decisiones. Y en nuestro trabajo, una buena decisión puede ser determinante", señaló Venturini.

De esta manera, la finalización del curso permitió destacar el valor de la preparación permanente del personal y su incidencia en la toma de decisiones durante el desarrollo de las tareas penitenciarias.

Reconocimientos

Durante el acto de finalización del "Primer Curso de Procedimientos de Requisa en Contexto de Encierro" también se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a quienes colaboraron con el desarrollo de esta instancia formativa.

Recibieron sus reconocimientos los instructores y las Direcciones de:

Gabinete Técnico Criminológico .

. Administración .

. Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia .

. Asuntos Internos .

. División Canes.

Todas estas áreas participaron y colaboraron con la propuesta, aportando sus conocimientos y experiencia en la materia.

Con la entrega de certificados e insignias a los 27 cursantes y el reconocimiento a instructores y direcciones que acompañaron la formación, concluyó una nueva instancia de capacitación destinada a fortalecer las capacidades del personal del Servicio Penitenciario Provincial y promover procedimientos desarrollados con profesionalismo, seguridad, coordinación y apego a la normativa vigente.