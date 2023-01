Fray Mamerto Esquiú: Un joven motociclista falleció al salir de la ruta y chocar contra un algarrobo

La víctima tenía 21 años y era oriundo del departamento Fray Mamerto Esquiu. La muerte fue casi en el acto. La fiscalía en feria ordenó la operación de autopsia. Hubo, además, múltiples siniestros viales en toda la provincia.

El año 2023 inició plagado de siniestros viales en la provincia, donde lamentablemente un joven de tan solo 21 años perdió la vida. La negligencia y el alcohol en sangre en los conductores fueron las causas principales en el flagelo que sigue destruyendo familias.

El siniestro vial fatal, ocurrió pasadas las 8:30 de la mañana a la vera de la Ruta Provincial N°1, aproximadamente a 100 metros al sur del cruce de las localidades de La Carrera y El Desmonte, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Juan Pablo Pereyra, de 21 años, con domicilio en el barrio Villa Las Pirquitas, se trasladaba solo a bordo de una moto Honda, modelo CG 150 cc, en aparente estado de ebriedad, cuando por motivos que son materia de investigación judicial se salió de la ruta e impactó contra un árbol de algarrobo que había sobre la banquina. El impacto fue de tal magnitud que el joven cayó al suelo prácticamente, ya sin signos vitales, lo que fue corroborado a los pocos minutos por el personal médico del hospital zonal, que llegó al lugar alertado por la policía.

De acuerdo con la información policial a la que se tuvo acceso, la víctima había mantenido en horas de la madrugada una fuerte discusión con su novia y había salido de la vivienda en la motocicleta. En su búsqueda, salió su hermana y la novia, quienes fueron las que dieron aviso a la policía al encontrar al joven, tras el choque, a la vera de la ruta provincial.

El fatal desenlace fue informado al fiscal en feria, Dr. Jonathan Felzstyna, quien ordenó que el cuerpo del infortunado joven fuera trasladado a la morgue judicial para que se le practicara la operación de autopsia.

En el lugar del siniestro, trabajó el personal de la Comisaría de Piedra Blanca, de la Unidad Judicial N°11 y los peritos, todos bajo la supervisión de la fiscalía en feria.

Choque entre autos

A las 01:15 de la madrugada, la Ruta Nacional N°38, a la altura del km 577 en el puente del Río del Valle un automóvil Fiat Cronos, al mando de Franco Romero, 18 años, quien iba acompañado por su novia Zoe Abad Lobo, de 16, fue colisionado por otro automóvil Fiat Siena, Taxi, licencia 432, conducido en la oportunidad por Aldo Rubén Argüello.

Según explico al primero de los conductores a la policía, mientras circulaba por la ruta con sentido norte, disminuyó la velocidad al percatarse de que cruzaba un can por la cinta asfáltica, lo que no fue advertido por el conductor del auto de alquiler que lo chocó. Producto del choque, fue asistido por personal del SAME, quienes lo trasladaron al hospital de urgencias con posible traumatismo de rostro.

Por otra parte, cerca del mediodía la policía concurrió a otro siniestro vial.

De acuerdo con lo informado, el hecho fue protagonizado por una moto Cerro CE 150 cv, la que era conducida por Claudio Ortiz (32) e iba acompañado por Pedro Ortiz (38). En circunstancias en las que el rodado circulaba por la avenida Bicentenario a cien metros al oeste de la Rotonda del Polideportivo del barrio Santa Marta, por causas que se desconocen, el conductor chocó contra un automóvil Toyota, el que estaba estacionado sobre dicha avenida.

Consecuencia del choque, los ocupantes de la moto cayeron pesadamente a la cinta asfáltica sufriendo lesiones que demandaron su traslado en la ambulancia del SAME con múltiples fracturas al hospital San Juan Bautista.

En Andalgalá

Finalmente, los hechos de tránsito también tuvieron lugar en este primer día del año 2023 en el interior de la provincia.

Alrededor de las 9, efectivos de la comisaria de Andalgalá se constituyeron en el Dristro La Aguada, más precisamente sobre la avenida Esteban Carranza frente al circuito de motos, donde se había producido un siniestro vial.

Al llegar la policía encontró sobre la banquina dos postes del alumbrado público derribado y unos metros más adelante una camioneta Ford Ranger perteneciente a la empresa SPM (sistema de prevención médica). Junto al rodado estaba su conductor, quien se identificó como Ciro Aguirre y fue trasladado para observación a la clínica “El Sol”, consciente y en aparente buen estado de salud.