La jornada de accidentes se inició temprano este miércoles y el escenario fue entre las calles San Martín y Vicario Segura. Allí dos vehículos una camioneta Ford Ranger y un automóvil Renault Kwid chocaron violentamente, provocando lesiones en los ocupantes de estos rodados.

El Same asistió a los heridos, indicando que las heridas no eran de gravedad y no ameritaban el traslado al nosocomio capitalino.