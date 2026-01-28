Fuerte descenso de infracciones y alcoholemias durante El Fuerte y Andalgalá Rock Fest

La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, dio a conocer el balance del operativo especial de control y prevención vial desplegado durante la realización del Festival de El Fuerte y el Andalgalá Rock Fest, dos de los eventos culturales y musicales de mayor convocatoria en el oeste provincial. Los resultados arrojados por el informe oficial reflejan una marcada mejora en los indicadores de seguridad vial, con una significativa reducción de infracciones y alcoholemias positivas, a pesar del aumento en la cantidad de controles realizados.

El dispositivo fue planificado y ejecutado de manera articulada entre la Dirección Provincial de Seguridad Vial, el Grupo Especial KAPPA y el Municipio de Andalgalá, priorizando la prevención, el ordenamiento del tránsito y el cuidado de las miles de personas que asistieron a las distintas jornadas de ambos festivales. El despliegue se extendió durante cuatro noches consecutivas, acompañando el desarrollo de cada actividad programada y reforzando la presencia del Estado en zonas de alta circulación vehicular.

De acuerdo al informe presentado, durante la edición 2026 se llevaron a cabo 2.261 controles vehiculares, lo que representa un incremento del 30% en comparación con el año anterior, cuando se habían realizado 1.734 controles en tres jornadas. Este aumento en la cantidad de fiscalizaciones no solo evidencia un mayor despliegue de recursos humanos y logísticos, sino también un fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de siniestros viales en contextos de alta concurrencia.

Uno de los datos más destacados del balance es la disminución de los casos de alcoholemia positiva. Mientras que en 2025 se habían registrado 81 conductores con resultados positivos, en 2026 esa cifra descendió a 53 casos, lo que implica una reducción del 53%. En términos porcentuales, el índice de positividad bajó del 4,67% al 2,34%, reduciéndose prácticamente a la mitad, en línea con la política provincial de Alcohol Cero al volante.

Desde el área de Seguridad Vial subrayaron que esta baja sostenida en los índices de alcoholemia positiva es un indicador claro de mayor concientización y responsabilidad por parte de los conductores, especialmente en eventos masivos donde el consumo de alcohol suele ser un factor de riesgo. Asimismo, destacaron el rol clave de los controles preventivos y de la presencia constante de los equipos en territorio.

Otro aspecto relevante del operativo fue la reducción en la retención de motocicletas, que descendió un 30% respecto del año anterior. En 2025 se habían registrado 105 retenciones, mientras que en la edición 2026 el número bajó a 81. Este dato fue interpretado por las autoridades como una señal positiva de mayor cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en lo referido al uso de casco, documentación obligatoria y condiciones de seguridad de los rodados.

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que los resultados obtenidos confirman que incrementar la cantidad de controles no implica necesariamente un aumento de sanciones, sino que se traduce en mayores niveles de prevención y cuidado colectivo. En ese sentido, señalaron que el objetivo central de estos dispositivos es acompañar cada evento masivo con una estrategia integral de seguridad vial, que permita reducir riesgos, ordenar la circulación y proteger tanto a conductores como a peatones.

Finalmente, las autoridades adelantaron que este tipo de operativos continuarán replicándose en futuras celebraciones y eventos de gran convocatoria, consolidando una política sostenida de prevención y presencia territorial, con el foco puesto en salvar vidas y promover una cultura vial más responsable.