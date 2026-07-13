Golpe al abigeato en Catamarca: secuestraron 70 animales y aprehendieron a cinco personas

Tras una ardua investigación por el presunto delito de abigeato, personal de la División Abigeato de la Policía de la Provincia concretó un allanamiento en cumplimiento de las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 2 del Distrito Este, a cargo del Dr. Laureano Palacios.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, bajo la conducción del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini, y contó con la participación coordinada de distintas áreas policiales especializadas. En el operativo intervinieron efectivos de las Divisiones Policía Montada y Drones, además de personal perteneciente a distintas dependencias de la Jefatura de Zona "B".

La medida judicial se desarrolló en el puesto La Pastora, un sector ubicado en el límite entre los departamentos Santa Rosa y Paclín, caracterizado por sus condiciones de difícil acceso. Para llegar al lugar, el personal policial ingresó por la localidad de Alijilán, desde donde comenzó un recorrido que demandó un importante esfuerzo operativo y logístico.

Un recorrido de 25 kilómetros entre vehículos y senderos de montaña

El despliegue territorial requirió un desplazamiento total de aproximadamente 25 kilómetros, realizado bajo condiciones propias de una zona rural de compleja transitabilidad.

Del recorrido efectuado por los efectivos:

19 kilómetros fueron realizados en vehículos , permitiendo avanzar hasta los sectores donde las condiciones del terreno lo hicieron posible.

, permitiendo avanzar hasta los sectores donde las condiciones del terreno lo hicieron posible. Los kilómetros restantes fueron completados a pie, mediante senderos de montaña que demandaron el desplazamiento del personal interviniente.

El operativo también contó con la colaboración de sumariantes de la Unidad Judicial N° 12, coordinada por el secretario de la Fiscalía de Instrucción N° 2, Dr. Cristian Emmanuel Spolidor Arismendi, quienes participaron en las actuaciones correspondientes derivadas del procedimiento.

Secuestro de animales y cinco personas aprehendidas

Como resultado de la intervención judicial, las autoridades procedieron al secuestro de un total de 70 animales, entre equinos y vacunos. En detalle, quedaron bajo disposición judicial:

28 animales equinos .

. 42 animales vacunos.

Además, durante el procedimiento se concretó la aprehensión de cinco sujetos, quienes quedaron vinculados a la investigación mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer la procedencia de los animales y definir su situación legal.

Las personas aprehendidas fueron identificadas de la siguiente manera:

Tres sujetos de apellido Montivero , de 19, 27 y 39 años de edad .

, de . Dos sujetos de apellidos Guerrero (19) y Varela (33).

La investigación continúa con las medidas correspondientes para determinar los aspectos vinculados a la procedencia de los animales secuestrados y las responsabilidades que pudieran surgir en el marco de la causa judicial.

Restitución de animales a sus propietarios acreditados

Durante el desarrollo del operativo, la Justicia interviniente dispuso además la restitución de siete animales vacunos a sus respectivos propietarios.

La entrega se concretó luego de que los titulares acreditaran la propiedad de los ejemplares mediante la documentación correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades judiciales.

El procedimiento realizado en el puesto La Pastora representa un nuevo avance dentro de la investigación por presunto abigeato, con la participación articulada de organismos judiciales y diferentes divisiones policiales especializadas, en un operativo que demandó una planificación específica debido a las características geográficas del lugar.