Golpe al narcomenudeo en Catamarca: tres detenidos y masivo secuestro de ansiolíticos

El cumplimiento de las normativas vigentes en torno a las sustancias de uso controlado ha sumado un hito clave tras una exhaustiva investigación penal. Bajo las directivas explícitas del Juzgado Federal, un cuerpo de especialistas llevó a cabo un exitoso procedimiento en el sector norte de la ciudad. Las tareas investigativas, motivadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, culminaron en un allanamiento estratégico que pone bajo la lupa el mercado ilegal de medicamentos de venta bajo receta archivada.

El despliegue táctico en el barrio Eva Perón

El escenario del operativo fue una vivienda ubicada en la manzana N° 23 del barrio Eva Perón. Para garantizar el éxito de la manda judicial, el personal civil y operativo coordinó sus esfuerzos de manera rigurosa. La irrupción y posterior registro domiciliario estuvieron a cargo de los efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, quienes dependen de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Debido a la complejidad intrínseca de los procedimientos vinculados al narcotráfico y al narcomenudeo en zonas de alta densidad urbana, la seguridad del perímetro y el apoyo táctico resultaron fundamentales. Para ello, los investigadores contaron con la colaboración activa de sus pares del Grupo Intervención Rápida (GIR-Norte). Este despliegue conjunto permitió asegurar la zona, neutralizar cualquier tipo de riesgo y proceder a la requisa minuciosa de cada uno de los ambientes de la propiedad señalada.

Elementos probatorios: Medicamentos, dinero y logística

Los hallazgos dentro del inmueble ratificaron las sospechas previas de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales. Durante el procedimiento, los investigadores lograron incautar una importante variedad de elementos que configuran la estructura operativa de la actividad ilícita investigada. El secuestro se compone detalladamente de los siguientes elementos:

Sustancias medicinales: Un total de 129 comprimidos de midazolam de 15 miligramos cada uno, un potente psicofármaco cuyo desvío al mercado ilegal representa una grave problemática de salud pública.

Herramientas de fraccionamiento: Una balanza digital de precisión tipo gramera, elemento técnico fundamental utilizado habitualmente para el pesaje de sustancias.

Vehículos: Una motocicleta Corven de color celeste, la cual presumiblemente otorgaba movilidad y soporte logístico a los investigados.

Tecnología y comunicación: Tres teléfonos celulares de distintas marcas globales: un Samsung, un Motorola y un IPhone, dispositivos que serán sometidos a peritajes para analizar las redes de contactos.

Capital en efectivo: La suma total de 345.400 pesos en efectivo, presuntamente el resultado financiero de las transacciones comerciales sospechadas.

Resoluciones judiciales y detenciones

El saldo definitivo del operativo no solo se midió en bienes materiales y sustancias retiradas de circulación, sino también en la neutralización del factor humano detrás de la organización. Al finalizar la medida judicial, los efectivos policiales procedieron a la detención de tres personas. Los involucrados corresponden a dos mujeres de 23 y 47 años de edad, y un hombre de 57 años de edad.

Por disposición de las autoridades del fuero penal, los tres sospechosos fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia interviniente. Desde el magistrado federal se indicaron formalmente las medidas procesales y preventivas a adoptar en las próximas horas, marcando el inicio de una nueva etapa penal en la causa que busca determinar el alcance total de esta red de distribución local.