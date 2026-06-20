Golpe al narcomenudeo: dos detenidos tras múltiples allanamientos en Catamarca

En la tarde de ayer, y como resultado de arduas tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, se concretó un importante procedimiento en la zona sur de la Capital. Las acciones fueron desarrolladas bajo las directivas del Juzgado Federal, que dispuso la ejecución de medidas judiciales orientadas al avance de la causa.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes contaron con el apoyo de personal especializado de la División de Operaciones Especiales Kuntur y del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX).

La magnitud del procedimiento quedó reflejada en la ejecución de tres allanamientos simultáneos realizados en distintos domicilios ubicados en los barrios La Rivera y Loteo Sussex, sectores situados en la zona sur de la Capital. La coordinación entre las distintas unidades policiales permitió llevar adelante las irrupciones de manera simultánea, en el marco de una investigación que venía siendo desarrollada con anterioridad.

Hallazgo de sustancias y elementos de interés para la causa

Al ingresar a las viviendas allanadas, los investigadores localizaron diversos envoltorios de plástico que contenían sustancias compatibles con estupefacientes. Entre los elementos encontrados se hallaron envoltorios con una sustancia tipo polvo de color blanco y otros con material herbáceo.

Las sustancias fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes, cuyos resultados determinaron que se tratarían de:

22 gramos de cocaína .

. 137 gramos de marihuana.

Como consecuencia de estos resultados, ambas sustancias quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.

Además de los estupefacientes, durante los procedimientos también fueron secuestrados otros elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos se encuentran:

Ansiolíticos .

. 603.450 pesos en efectivo .

. Tres teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

El hallazgo de estos elementos formó parte del material incorporado a la causa judicial que motivó los allanamientos.

Dos personas detenidas por disposición judicial

Una vez concluidas las medidas judiciales ordenadas en el marco de la investigación, los efectivos policiales avanzaron con las actuaciones correspondientes respecto de las personas involucradas.

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de una mujer de 34 años y de un hombre de 42 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Tras concretarse las detenciones, ambos fueron puestos bajo la órbita judicial correspondiente, desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la causa.