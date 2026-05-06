Golpe al narcotráfico en Catamarca: secuestran casi 18 kilos de marihuana

En la madrugada de hoy, un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia derivó en un nuevo golpe contra el narcotráfico en la Capital. La intervención fue el resultado de una ardua tarea investigativa previa, que permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con una orden de allanamiento en un domicilio ubicado sobre la calle Caseros.

El despliegue policial se concretó bajo las directivas del Juzgado Federal, en el marco de una causa que se encuentra en plena etapa de investigación. La ejecución de la medida judicial se desarrolló en horas de la madrugada, momento en el que los uniformados irrumpieron en la vivienda señalada, dando inicio al procedimiento que culminaría con un importante secuestro de estupefacientes.

El hallazgo: 35 panes compactados

Durante la inspección del inmueble, los efectivos lograron identificar y secuestrar un total de treinta y cinco (35) panes compactados que contenían una sustancia herbácea. El material fue sometido en el lugar a la prueba de campo correspondiente, una técnica utilizada para determinar preliminarmente la naturaleza de la sustancia.

El resultado fue contundente: se trataría de marihuana, con un peso total estimado de 17,800 kilogramos. Este volumen de droga representa una cantidad significativa dentro del circuito de comercialización ilegal, lo que refuerza la importancia del procedimiento llevado a cabo.

Los panes compactados, característicos en este tipo de transporte y almacenamiento, evidencian una modalidad habitual en el tráfico de estupefacientes, donde la sustancia es prensada para facilitar su traslado y ocultamiento.

Intervención judicial y medidas en curso

Tras el secuestro, la totalidad de la sustancia incautada fue puesta a disposición de la Justicia interviniente, que dispuso una serie de medidas a cumplimentar en el marco de la investigación. Si bien no se detallaron públicamente las acciones posteriores, este tipo de procedimientos suele derivar en nuevas líneas investigativas orientadas a determinar el origen y destino de la droga.

El rol del Juzgado Federal resulta central en este tipo de causas, ya que es la autoridad competente para intervenir en delitos vinculados al narcotráfico. En este caso, la orden de allanamiento fue ejecutada conforme a las directivas impartidas por dicha instancia judicial.

Investigación y continuidad del caso

El procedimiento no sólo implica el secuestro de una importante cantidad de droga, sino que también abre nuevas instancias dentro de la investigación. La tarea investigativa previa, que fue clave para la obtención de la orden judicial, se proyecta ahora hacia nuevas medidas dispuestas por la Justicia.

Estas acciones podrían estar orientadas a reconstruir la red de distribución, identificar posibles responsables y determinar el circuito por el cual la sustancia habría llegado al lugar allanado. En este sentido, el operativo se inscribe dentro de una estrategia más amplia de combate al narcotráfico, donde cada procedimiento aporta información relevante para desarticular estructuras delictivas.

El caso permanece bajo la órbita de la Justicia, que continuará avanzando con las medidas necesarias en función de los elementos recolectados durante el allanamiento. Mientras tanto, el secuestro de los casi 18 kilos de marihuana marca un nuevo avance en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la Capital.