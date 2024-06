Golpeó a su ex con un palo

Una discusión de pareja terminó con una mujer lesionada en el hospital y el agresor prófugo de la justicia.

De acuerdo a la información policial, el sábado cerca de las 22.00 horas, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al dominio de calle San Nicolás de Bari al 200 donde había un desorden familiar.

Al arribar los uniformados dialogaron con una mujer de 24 años, quien no será identificada, la que a simple vista presentaba una lesión en su antebrazo derecho.

La mujer les dijo que había discutido con su ex pareja de apellido Pacheco, y que este la golpeó con un palo de la escoba en diferentes partes del cuerpo para luego escapar de la casa antes de la llegada de la policía.

A raíz de la lesión en su brazo, los efectivos convocaron al personal del SAME quienes la asistieron primero en el lugar y resolvieron luego su traslado al Hospital San Juan Bautista.

Mientras tanto, los encargados del procedimiento con la información brindada por la víctima salieron en búsqueda del agresor pero sin lograr la aprehensión.