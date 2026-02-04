Grave hecho de violencia en Catamarca: atacó a golpes en el rostro a su novia

Un hombre de 23 años fue aprehendido este jueves por la tarde, acusado de haber protagonizado un hecho de violencia de género en el sur de la ciudad, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró alrededor de las 16:30, cuando motoristas del COEM-Kappa se constituyeron en un domicilio ubicado sobre calle San Pedro, entre Gobernador Manuel Gutiérrez y avenida Gobernador Valentín Aramburu. En el lugar, los efectivos dialogaron con una joven mujer de 23 años, quien manifestó que momentos antes habría sido agredida a golpes de puño en el rostro por su pareja.

Ante esta situación, el personal policial invitó a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia en la Unidad Judicial N° 9, a fin de dar inicio a las actuaciones legales.

De manera inmediata y a pocos metros del domicilio, los uniformados lograron aprehender al presunto autor del hecho, un joven de la misma edad que la víctima. El sujeto fue trasladado a la Comisaría Novena, que corresponde por jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.