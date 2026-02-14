Gresca sangrienta: detuvieron al presunto autor del brutal ataque con cuchillos

La tranquilidad habitual de la localidad de Recreo, departamento La Paz, se vio quebrada de forma drástica durante la mañana de este sábado. Lo que comenzó como una jornada ordinaria se transformó rápidamente en un escenario de criminalidad y desesperación en la calle Ángel Pineda al 200, situada en el corazón del barrio La Colonia. En este punto geográfico se desató una gresca sangrienta que, por su nivel de ferocidad, ha conmocionado a los vecinos y movilizado a las fuerzas de seguridad provinciales.

El enfrentamiento no fue un cruce menor; involucró a un total de siete personas, conformando un grupo mixto de varones y mujeres que se trenzaron en una lucha encarnizada. La magnitud del conflicto se refleja en la gravedad de las lesiones reportadas y en el despliegue policial necesario para contener la situación en una zona que hoy es el epicentro de una investigación judicial.

La peor parte de esta disputa la sufrió José Daniel Busto, un hombre de 30 años, quien se convirtió en la víctima principal de la violencia física. Durante el altercado, Busto fue atacado con un arma blanca, recibiendo una puñalada en el abdomen y otra en el hombro. Dada la profundidad de sus heridas y el riesgo vital que representaban, se dispuso su traslado de urgencia hacia el Hospital San Juan Bautista, ubicado en la capital provincial, donde permanece bajo cuidado médico especializado.

No obstante, Busto no fue el único damnificado por el uso de armas blancas. Un segundo hombre, identificado como Maximiliano Leandro Reartes, de 31 años, también resultó con lesiones de carácter cortante. En su caso, el ataque le provocó una herida en el hombro. Tras el incidente, Reartes fue derivado al Hospital Zonal de Recreo, donde los profesionales de salud confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

La intervención de la policía fue inmediata para intentar reconstruir la mecánica de los hechos. Como resultado de las primeras pericias en el lugar de la gresca, los efectivos lograron un hallazgo clave para la causa: el secuestro de tres cuchillos.

Evidencia técnica: Se presume que estos elementos son las armas utilizadas en el hecho.

Procedimiento: Los cuchillos han quedado a disposición de la justicia para los análisis forenses pertinentes.

Contexto: El uso de estas armas blancas explica la naturaleza de las heridas punzantes y cortantes que sufrieron tanto Busto como Reartes.

Cuando la investigación comenzaba a señalar responsabilidades, el caso tomó un cariz aún más trágico. Luján Álvaro Leonel, de 30 años, quien ha sido señalado como el supuesto agresor de la gresca ocurrida en Recreo, protagonizó un incidente crítico en su propio domicilio.

Luján intentó quitarse la vida utilizando un cable atado a una viga en el patio de su vivienda. Este intento de suicidio añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo una fuerte presión psicológica o remordimiento tras los eventos violentos en el barrio La Colonia. Afortunadamente, la intervención a tiempo permitió que el sujeto fuera asistido; actualmente, se ha informado que Luján se encuentra fuera de peligro.