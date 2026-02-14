Impactante siniestro vial: un auto cayó a un canal de riego en Catamarca

A las 06:35 de la mañana de hoy, numerarios de la Comisaría de Villa Dolores fueron comisionados hacia el Loteo Viuda de Varela, en esa localidad del departamento Valle Viejo, tras tomarse conocimiento de que se habría producido un siniestro vial en la zona.

La intervención policial se dio en un horario de escasa circulación vehicular, lo que permitió que el operativo se desarrollara con celeridad y sin mayores complicaciones externas. Al arribar al lugar, el personal actuante constató la veracidad del hecho y comenzó a recabar los primeros datos sobre lo sucedido.

En el lugar, los efectivos verificaron que una joven mujer identificada como Antonella Cintia Díaz (26) se encontraba involucrada en el incidente. La conductora circulaba a bordo de un automóvil Peugeot 208, de color gris, cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado.

El vehículo terminó su trayectoria fuera de la calzada, precipitándose en un canal de riego de la zona, donde quedó atascado. La mecánica del hecho aún es materia de investigación, y se procura determinar qué factores pudieron haber incidido en la pérdida de control.

Los datos confirmados hasta el momento indican que el siniestro dejó como saldo solo daños materiales, sin registrarse lesiones personales.

El hecho tuvo lugar en el Loteo Viuda de Varela, un sector perteneciente a la localidad de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo. Se trata de un área donde la presencia de canales de riego constituye un elemento característico del entorno, lo que añade un factor de riesgo ante cualquier eventualidad vial.

La caída del automóvil en uno de estos canales evidencia la proximidad de estas estructuras a la traza urbana y la importancia de extremar precauciones en sectores donde la infraestructura hídrica convive con la circulación vehicular.

Ante la situación constatada, los policías solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar para llevar adelante tareas específicas de rescate.

El operativo contó además con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, sumando recursos humanos y técnicos para abordar la complejidad de la extracción del rodado.

Las tareas realizadas incluyeron:

Evaluación de la estabilidad del vehículo dentro del canal de riego.

Implementación de maniobras de sujeción y tracción para evitar desplazamientos bruscos.

Coordinación entre las dotaciones intervinientes para garantizar una extracción segura.

Gracias a estas acciones conjuntas, el automóvil pudo ser finalmente rescatado del canal donde había quedado atascado.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro registró únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como potencialmente en el entorno inmediato del canal. No se informó sobre otras personas involucradas ni sobre afectaciones adicionales.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión las causas que derivaron en la pérdida de control del rodado. En este tipo de hechos, se analizan habitualmente variables vinculadas al estado del camino, condiciones de visibilidad y circunstancias de conducción, aunque en este caso específico aún no se han determinado públicamente los factores que intervinieron.