Gualdino Antonio Barrera: "El jurado no tiene ni noción, ni idea, ponen cualquier gente"

En diálogo con LA UNIÓN, Gualdino Antonio Barrera, padre y abuelo de tres de los imputados, se refirió al veredicto en el que los, por unanimidad, los “jueces del hecho” encontraron culpable a Walter Barrera de homicidio agravado y culpable a los otros tres imputados, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de partícipes necesarios, tal como lo pidió la fiscalía en su teoría del caso.

“Yo me siento re mal por la condena, creo que no es justa porque las cosas no han sido así”, comenzó diciendo sobre la condena. “O sea, todo mentira, todo inventado mentiras, así han llegado a convencer al jurado y, otra, que el jurado no tiene ni noción, ni idea, ponen cualquier gente”, continuó.

“Tienen que poner gente que tenga experiencia, que tenga estudios”, afirmó.

“Es una condena injusta, mayormente para mi nieto. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo”, dijo de manera tajante.

Al ser consultado sobre qué harían al respecto como familia, expresó: “Ya hablaremos con los abogados, a ver qué pasos vamos a seguir ahora”.