Guardó silencio el concejal de Huillapima detenido ebrio

Durante la mañana de ayer, la Policía trasladó desde su lugar de detención a la fiscalía de calle Junín al 600 al concejal por Huillapima, Víctor Darío Hauy, quien fue el domingo a la madrugada detenido por violar la cuarentena, conducir en estado de ebriedad y resistirse al procedimiento policial.

Pasadas las 9:00 de la mañana, el móvil arribó con el detenido, quien asesorado por el abogado particular, Dr. Orlando del Señor Barrientos, se sentó ante el fiscal Walther y escuchó la imputación en su contra.

Seguidamente, el fiscal le otorgó la palabra al imputado, quien haciendo uso de su derecho optó por no declarar y guardó silencio.

Concluido el trámite legal, el concejal fue nuevamente cargado en la patrulla policial y traladado a la Comisaría de Huillapima, donde seguirá detenido. Asimismo, indicaron los voceros judiciales consultados, el fiscal remitió todas las actuaciones al juez federal Miguel Ángel Contreras, quien será el que resuelva si le otorga o no la libertad al concejal y bajo qué modalidad.

El domingo a la madrugada, Hauy fue detenido conduciendo su automóvil con 2.03 de alcohol en la sangre.