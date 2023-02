Habló el padre de Fernando Báez Sosa tras la condena a los rugbiers: "Esperaba 25 años para los otros tres"

“Tengo que ponerme fuerte y acompañar a Graciela en todo, esto no termina acá. Me pareció muy bien (la sentencia), a los otros les quedó corta la condena. Los abogados van a apelar e ir a Casación”, declaró Silvino Báez al ser abordado por los medios mientras se retiraba de escuchar la sentencia para los asesinos de su hijo, Fernando Báez Sosa.

“Me siento aliviado pero me sorprendió la sentencia. Esperaba 25 años para los otros tres”, agregó Silvino sobre la lectura conjunta del veredicto, tanto de los autores principales como secundarios del asesinato. Sin los fundamentos correspondientes, la lectura fue rápida y contundente, tal cual las condenas. Mientras se escuchaba el fallo, a Graciela Sosa y Silvino Báez se los vio sólidos y firmes: parecían conformes con el veredicto.

“Graciela y Silvino querían agradecerles a ustedes (en referencia a los medios), no leímos ni comprendemos el fallo”, dijo el abogado defensor Fernando Burlando en medio de una maraña de periodistas que buscaban su testimonio. El letrado se retiró aplaudido del tribunal y se lo notaba, a la distancia, feliz por la sentencia. Pero no era así.

“Ocho condenas, repitió, es solamente el comienzo. El primer paso hacía el camino a una respuesta que acaricia el corazón de Fernando. Me hubiese gustado que la Justicia se ponga los pantalones. Entendemos siempre que una justicia contempla que no atienda a las súplicas de una victima sino a la contemplación de la juventud de los acusados y, así, no es justicia. Vamos a apelar, este es el fallo”, argumentó a los medios.

“Esto recién comienza, es una justicia débil a la hora de evaluar sentencias, creo no es justicia. Nuestro objetivo, de acá en adelante, son los tres acusados condenados a 15 años, ya que está acreditado el hecho. La calificación tiene que ver con el acuerdo premeditado para matar y la alevosía”, expresó.

“No se entiende cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria de los hechos. Lo único que se vio en la sala fue a una persona pedir clemencia. Lo que merecían los condenados era sufrir un castigo acorde a cual fue su actividad en el crimen”, agregó. Y cerró cuando se le preguntó por el desmayo de Máximo Thomsen en el tribunal: “Así le pegaron a Fernando, desmayado”.

Máximo Thomsen (quien se descompensó luego de la lectura de la sentencia, se lo controló y tuvo que ser retirado de la sala, al igual que familiares y periodistas), Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Benicelli y Luciano Pertossi (llorando durante el veredicto) fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía en concurso real con lesiones leves.

Por su parte, se sentenciaron a 15 años a prisión para Blas Cinalli, Ayrton Viollaz (quien se persignaba y rezaba durante la lectura del veredicto) y Lucas Pertossi señalados como partícipes secundarios del mismo delito y coautores penalmente responsables por el mismo hecho en que fueron sentenciados sus otros cinco amigos.

Los padres de los acusados, se retiraron llorando del tribunal. Asimismo, el tribunal ordenó este mediodía que se investiguen a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo por los delitos de falso testimonio, tal como había sido solicitado la fiscal.