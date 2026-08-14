Operativos: nueve arrestados y 19 rodados incautados en Catamarca

En el marco de los operativos de prevención y control, efectivos de distintas dependencias policiales llevaron adelante recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de las Seccionales Segunda, Tercera, Séptima y Décima de la Capital, además de personal de Sumalao, San Antonio y Los Altos, correspondientes a los departamentos Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa, respectivamente.

También participaron efectivos de las Comisarías Departamentales Pomán y Fray Mamerto Esquiú, conjuntamente con los diferentes grupos especiales de la Institución.

La intervención de las distintas dependencias permitió desarrollar controles en diferentes jurisdicciones y avanzar con procedimientos vinculados tanto con la identificación de personas como con la verificación de la situación de los vehículos que circulaban por esos sectores.

Nueve personas arrestadas

Como resultado de los procedimientos, los policías arrestaron a nueve personas del sexo masculino, todas mayores de edad. Luego de los arrestos se labraron las actuaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos previstos para este tipo de intervenciones.

El resultado se produjo en el marco de los recorridos preventivos y los operativos de identificación que se desarrollaron de manera conjunta entre las diferentes dependencias policiales y los grupos especiales que participaron del despliegue.

La intervención contempló así dos aspectos principales: por un lado, el control e identificación de personas y, por otro, la verificación de vehículos y documentación vinculada con el cumplimiento de las normas de tránsito y del Código de Faltas de la Provincia.

Diecinueve vehículos fueron incautados

Durante los operativos también se produjo la incautación de 19 rodados, correspondientes a distintas marcas y cilindradas.

El conjunto estuvo integrado por:

Una camioneta.

Un automóvil.

Diecisiete motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Según la información proporcionada, la medida se adoptó debido a que los conductores de esos vehículos infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia. La cantidad de motocicletas incautadas representa la mayor parte del total de vehículos retenidos durante los procedimientos. A ellas se sumaron una camioneta y un automóvil, completando los 19 rodados alcanzados por las actuaciones.

Tras constatar las infracciones, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción. Una vez cumplida esa instancia, los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales correspondientes.

La intervención se desarrolló de acuerdo con las normas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia, instrumentos mencionados como fundamento de las medidas adoptadas sobre los vehículos.

Tareas conjuntas

El operativo contó con la participación de efectivos pertenecientes a diferentes unidades y jurisdicciones, junto con los grupos especiales de la Institución. Las jurisdicciones mencionadas comprenden sectores de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Santa Rosa, además de las dependencias correspondientes a Capital y Pomán.

La participación conjunta permitió realizar recorridos preventivos y controles destinados a verificar tanto la circulación vehicular como la identificación de personas en los diferentes sectores incluidos en el operativo.

Los procedimientos dejaron como resultado un total de nueve hombres mayores de edad arrestados y 19 vehículos incautados por infracciones a la normativa vigente. El balance de los operativos quedó conformado de la siguiente manera:

Personas:

9 hombres mayores de edad arrestados.

Rodados:

1 camioneta incautada.

1 automóvil incautado.

17 motocicletas de distintas marcas y cilindradas incautadas.

19 vehículos incautados en total.

El operativo se inscribe en la continuidad de los recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas realizados por las fuerzas policiales en distintas jurisdicciones.