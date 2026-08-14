Agredió a su expareja, se dio a la fuga pero terminó detenido

Un joven de 28 años de edad fue arrestado por efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá, en el marco de un procedimiento relacionado con un presunto hecho de violencia de género ocurrido en el barrio La Banda, de la ciudad de Andalgalá, en el departamento homónimo.

De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto habría protagonizado momentos antes un episodio de agresión física contra su expareja, una joven mujer mayor de edad. El hecho se habría producido en inmediaciones del lugar donde posteriormente intervino el personal policial.

Tras la presunta agresión, el sospechoso se habría dado a la fuga, situación que derivó en la intervención de los numerarios de la dependencia policial. El procedimiento concluyó con el arresto del joven de 28 años, quien fue puesto bajo custodia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes al caso.

El violento quedó detenido

Luego de concretarse el arresto, el presunto agresor fue trasladado y alojado en la seccional. La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo que quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con el episodio.

El procedimiento tuvo como escenario el barrio La Banda, en la ciudad de Andalgalá, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá.

La denuncia por agresión

El caso se inició a partir de un episodio que, según la información suministrada, tuvo como protagonistas a una mujer mayor de edad y a su expareja. La secuencia señalada indica que el joven habría agredido físicamente a la mujer en inmediaciones del barrio La Banda y que posteriormente se habría dado a la fuga. Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron y concretaron su arresto.

La condición de expareja entre el sospechoso y la mujer constituye uno de los elementos centrales del hecho informado, que fue encuadrado como un episodio vinculado con violencia de género.

Tras la intervención de los uniformados, el joven quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras se desarrollan las actuaciones de rigor. La Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial recibió al detenido a disposición, de acuerdo con lo informado sobre el procedimiento.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

